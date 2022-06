Nell’immaginario collettivo il Telepass costituisce da anni il principale (ma non più l’unico) strumento per pagare in maniera automatizzata il pedaggio autostradale, strumento che indiscutibilmente ha favorito molto la gestione delle code sulle nostre autostrade, da sempre un problema diffuso. Il Telepass, gestito e “finanziato” da Atlantia SpA, una società correlata e operanti attraverso il Ministero dei Trasporti, è stato concepito sul finire degli anni 80 e utilizzato per la prima volta in via sperimentale nei primi anni 90 per poi diventare qualcosa di estremamente diffuso e popolare presso la popolazione italiana.

Non fare mai queste cose se il Telepass non suona in uscita

Il Telepass tecnologicamente parlando si è evoluto solo in parte nelle ultime decadi: funziona attraverso due dispositivi, un piccolo box dotato di transponder in grado di comunicare verso uno speciale ricevitore, situato in tutti i caselli autostradali che ravvisa la presenza al momento del passaggio. Il Telepass comunica l’avvenuto transito attraverso due caratteristici bip acuti, uno in entrata e uno in uscita, che evidenziano in maniera “ufficiale” l’avvenuto pagamento che sarà poi calcolato come di consueto attraverso il proprio sistema di abbonamento.

Cosa fare quando il Telepass non suona la seconda volta, ossia in uscita?

Il mancato secondo bip segnala qualche problema che ha portato a non ravvisare il pagamento tra i due dispositivi: questo può essere causato da un problema tecnico, batterie scariche del nostro box, e in quasi tutti i casi la “sbarra” non si alza. Non bisogna assolutamente procedere in retromarcia, in quanto farlo in autostrada comporta una multa da 430 a 1.731 euro e la perdita di 10 punti della patente.

Invece di procedere in retromarcia, è opportuno ravvisare la problematica premendo il tasto rosso presente in prossimità del casello, così da comunicare quanto accaduto ed avere il “via libera” da parte dell’operatore. In un secondo momento è opportuno recarsi in un qualsiasi Punto Blu per segnalar quanto accaduto, e far controllare il nostro dispositivo.