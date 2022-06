Oroscopo domani Paolo Fox, 26 giugno 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, domenica 26 giugno 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 26 giugno: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e nei giorni seguenti dovresti concederti di passare gli ultimi giorni del mese in relax. Goditi momenti di riposo e distrazioni: te li meriti! Questo momento facilita i legami tra innamorati. I più giovani vivranno piccole insoddisfazioni dovute a momenti di forte gelosia o di distanza. Sarà indispensabile tentare un recupero.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani dovrai fare i conti con una Luna in aspetto dissonante. Ti converrà fare ben poco in questa giornata e dedicarla al riposo, specie se sentirai affiorare un po’ di stanchezza. Rimanda ogni discussioni alla prossima settimana. Se ci saranno tensioni o provocazioni intorno a te, prova a farti scivolare ogni cosa addosso.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani e fino al 30 giugno le emozioni saranno più semplici da vivere e gestire. L’amore recupererà così come l’ardore. Chi è solo dovrebbe cominciare a guardarsi intorno in vista del mese di luglio. Occhio solo ai rapporti con il Cancro e il Capricorno!

Oroscopo domani: Scorpione

Domani e fino alla fine di giugno riuscirai a recuperare una buona energia. Con un cielo del genere dovresti metterti in gioco in amore. Perché non organizzi qualcosa di speciale, come un incontro, tra il 28 e il 30, quando avrai la Luna e il Sole in aspetto favorevole?