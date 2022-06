Oroscopo Paolo Fox domani, 26 giugno 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani domenica 26 giugno 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 26 giugno: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata da affrontare con la massima cautela. Purtroppo la Luna in opposizione potrebbe causare qualche spesa di troppo, dei contrattempi antipatici o solamente un po’ di stanchezza fisica. Servirà prudenza anche in amore.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani dovresti cominciare a non riversare le tensioni nate nel lavoro in amore, altrimenti rischierai di non dare ascolto alla persona amata o di mostrarti svagato. Sono stelle che portano qualche piccola complicazione in più, sta a te cercare di recuperare un po’ di equilibrio. Un po’ di agitazione con Ariete e Cancro.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox giugno si chiuderà con una buona notizia. Da qui in avanti avrai modo di recuperare pienamente a livello psicofisico. Adesso che Venere è attiva potrai rimetterti in gioco anche in amore, soprattutto se sei solo da molto tempo. Favoriti i nuovi incontri.

Oroscopo domani: Pesci

Tra domani e lunedì la Luna in aspetto contrario potrebbe portare qualche tensione in amore. Tu potresti ritrovarti a fare i capricci per qualcosa che non va o forse sarai solo più esigente nei confronti dell’altro. Non sarà comunque una situazione astrologica capace di destabilizzare i legami più duraturi, ma meglio usare un po’ di cautela in più.