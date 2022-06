POS, scattata l’allerta in tutta Italia: ecco cosa sta succedendo

Il POS è un dispositivo che permette di pagare elettronicamente attraverso le carte di debito, le carte di credito, le carte prepagate o anche con il cellulare. Questi pagamenti vengono anche agevolati dallo stato attraverso bonus o crediti di importa.



Tra pochi giorni, inoltre, scatterà l’obbligo del POS. Infatti, il 30 giusto, chiunque dovrà avere a disposizione questo dispositivo per permettere alle persone di pagare con questo metodo. Quest’obbligo era già stato fatto nel 2016, ma non è andato a buon fine. Ovviamente ora la cosa è diversi, la maggior parte dei commercianti già ne hanno uno è molte persone portano con loro solo la carta e non i contanti o le monete.

POS, è allerta in tutta Italia: cosa sta succedendo? “Attenzione”

Di questi POS, ne esistono di molti tipo, dipende a cosa è a chi serve. Il più comodo e il più diffuso è il contactless. È un dispositivo che permette di pagare senza inserire la carta ma solo appoggiandola sopra. E proprio qui nascono le truffe. Proprio perché non si deve inserire, i ladri usato questo terminalo per truffare le persone. Basta davvero poco per avviare la transazione senza che nessuno ne se accorga.

Come abbiamo detto prima, basta avvicinare il POS al terminale e la transazione sarà effettuata. Quindi il malintenzionato, andrà ad avvicinare il dispositivo alla borsa o al portafoglio, così da fare la transazione. Questo avviene soprattutto nei posti affollati come i mezzi di trasporto o la discoteca.

Tramite alcune applicazioni, non serve neanche più il POS, ma si può avvicinare direttamente il telefono, la procedura è la stessa. Ovviamente il PIN non serve sotto ad una certa soglia.

Per cercare di risolvere il problema e non essere truffati, si possono acquistare dei portafogli che hanno il blocco RFID in grado di bloccare qualsiasi transazione, senza il proprio permesso.