Non tutti abbiamo lo stesso rapporto con le critiche, ossia i giudizi molto spesso considerati come negativi verso persone, concetti e idee: le critiche “migliori” sono quelle costruttive e servono sopratutto per aiutare e migliorare un determinato contesto, ma è ovvio che con la “scusa” di essere critici sono molti a manifestare la volontà di “sentirsi migliori di altri” oppure vestire i panni dei criticoni solo per il puro gusto di farlo, magari senza motivare a sufficienza ciò che dicono. Quali sono i segni più critici secondo lo zodiaco?

Questi sono i segni più critici in assoluto secondo lo zodiaco. Quali?

Toro

L’intenzione nella maggior parte dei casi per Toro non è “giudicare” gli altri in modo negativo ma semplicemente mettere al corrente gli altri su “cosa pensano”. Toro però ha veramente tante idee, e anche se spesso riesce a “giustificarle”, nella maggior parte dei casi diventa difficile sopportare le critiche continue.

Cancro

Le critiche rappresentano un modo per mettersi alla pari con gli altri per Cancro. Si sentono anche fisicamente meglio quando per le più dispearate motivazioni, bollano qualcuno con un giudizio, anche se è appena accennato. Cancro è un emotivo e sa bene l’impatto mentale che possono avere le parole.

Vergine

Le critiche di Vergine sono tendenzialmente molto ben costruite e difficilmente “smontabili”. Essendo logici, si esprimono sempre in modo chiaro e comprensibile ma questo non significa che possono criticare tutto e tutti come fanno molto, troppo spesso. Vergine come Cancro utilizza questo “strumento” per “sentirsi meglio” anche quando non è realmente necessario.