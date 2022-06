I gioielli sono usati fin dall’antichità, infatti sono una delle prime forme di lavorazioni non legate alla necessità ma solo per abbellimento. Prima una cosa si costruiva solo per necessità, per bisogno, con i gioielli invece, le persone hanno cominciato ad abbellire il corpo e a prendersi cura di se stessi.

A partire dalla preistoria, oltre agli utensili che servivano, veniva creati questi oggetti che erano creati per un uso estetico, magari erano legati alla propria religione, cultura o semplicemente si andava a specificare il proprio stato sociale. Quando ci fu la scoperta dei metalli, questi gioielli veniva appunto usati per classificare le persone in base a quello che si potevano permettere e ciò che indossavano.

Questi vecchi gioielli ti faranno diventare ricco

La gioielleria, che conosciamo oggi, nasce agli inizi del 19° secolo. Furono inventate nuove tecniche metallurgiche e fu sviluppata l’arte dell’orafo. Questi crearono gioielli di tutti i tipi, dai più economici ai più preziosi. Questi oggetti hanno acquistato un lavoro estetico maggiore, soprattutto per i materiali che venivano usati, il quale definiva il suo valore.

Quando si trovano dei gioielli antichi, è importante controllare la purezza del gioiello. Questa viene inviata su di esso attraverso dei numeri. Ad esempio, l’oro ha quella in millesimi, cioè da 1 a 999, cioè 0 carati, 10 carati, 14 carati, 18 carati, 22 carati e 24 carati. La stessa cosa vale per le gemme, ma in questo caso, più la pietra lascia passare la luce, più vale.

È importante considerare anche da chi è stato fatto il gioiello. Ad esempio se fatto da un brand famoso varrà molto di più rispetto ad un brand poco conosciuto, anche se i due oggetti sono identici.

Quindi quando si trovano questi gioielli è meglio farli valutare da qualche esperto. Un consiglio è farli valutare da più esperti prima di venderlo, perché qualcuno potrebbe anche mentire e approfittarne.