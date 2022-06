Questo è il metodo più veloce per ottenere talee di rosa a giugno: ecco il trucco

Ottenere talee di rosa a giugno significa realizzare un nuovo roseto che sarà pronto a fiorire la prossima stagione. Pertanto, dobbiamo predisporre uno spazio adeguato a piantare il nuovo roseto oppure iniziare a coltivare le rose in vaso così da abbellire parte del nostro terrazzo o del nostro balcone abitabile.

Le rose vanno tenute vicino alla finestra e possibilmente non in casa. Nonostante la maggior parte delle persone amino avere fiori in casa sono pochi i posti in cui possiamo conservare questo tipo di fiori selvatici. Se la passano meglio le piante grasse che quasi preferiscono vivere in casa ma non le varianti selvatiche come le rose.

Per questo realizziamo le talee in ottica di posizionarle all’esterno o al massimo sul balcone o terrazzo. La messa a dimora e il taglio non sono delle operazioni difficili da eseguire e promettono una buona riuscita del progetto. Ci sono però delle accortezze da seguire che riguardano il rispetto delle esigenze della pianta.

Il metodo più veloce ed efficace per ottenere talee di rosa a giugno

Uno dei modi più semplici ed efficaci per propagare le piante di rosa è quello di prendere talee da fusti sani e radicarle in un vaso o direttamente nel giardino di casa. Questo è un ottimo modo per creare nuove piante da quelle esistenti, ed è particolarmente utile per le piante che non producono facilmente semi o radici da talee prese dalle foglie o dai rami, come appunto le rose.

Il momento migliore per prendere talee è quando la pianta è in crescita attiva, quindi giugno è il mese perfetto, e ti consigliamo di utilizzare un coltello affilato o forbici per fare tagli netti e puliti. Il fusto deve essere tagliato appena sotto un nodo (il punto in cui una foglia incontra il fusto), ed è quindi possibile rimuovere le foglie inferiori prima di piantare il taglio nel terreno.

La polvere dell’ormone radicale può essere usata per aiutare la radice tagliente, ma non è sempre necessaria. Il taglio deve essere posto in un terreno umido, ma non bagnato, e conservato in un luogo per metà soleggiato e per metà all’ombra. Le radici si formeranno in poche settimane e la nuova pianta può essere trapiantata nel giardino una volta stabilita.

Ma se vogliamo far crescere le radici in maniera ancora più rapida la soluzione la troviamo in un vaso pieno di acqua. Mettiamo le talee all’interno del vaso e copriamole per metà con l’acqua. L’acqua deve essere a temperatura ambiente e a basso residuo fisso, nonché deve contenere una bassa percentuale di calcare.

Nel giro di una sola settimana dovrebbero comparire già le radici. A questo punto possiamo riempire un vaso di terra oppure fare un buco nel giardino e posizionare le talee a una distanza di circa 15/20 centimetri l’una dall’altra. Il concime aiuterà la pianta ad avere tutti i contributi nutrizionali necessari per il proprio sviluppo. Inoltre, sarà necessario annaffiare in maniera regolare per avere sempre un terriccio umido e controllare che vi siano infestazione di batteri o insetti.