Lo stress da “condizione” relativamente diffusa è divenuto qualcosa di definito dal punto di vista medico/psicologico: si tratta formalmente di una condizione negativa dettata da uno squilibrio mentale causato da sollecitazioni ricevute e le risorse a disposizione. Letteramente si chiama sindrome generale di adattamento, e oltre a rappresentare qualcosa di “passeggero”, può diventare una vera e propria malattia fisiologica. Gli studi sullo stress e sulle fonti che possono causarne la comparsa sono tutt’ora in atto ma è abbastanza chiaro che è sopratutto il contesto moderno a sviluppare questa condizione. Quali sono i segni più tradizionalmente stressati dello zodiaco?

Sei stressato? Lo dice il segno: ecco i segni stressati secondo lo zodiaco

Vergine

Tende a sopravvalutare la “tenuta” mentale e pur essendo molto allenati a gestire le fonti di tensione e fatica mentale, sono una delle vittime dello stress più comuni e riconosciute. Sopratutto, come detto, perchè si spingono spesso oltre il limite.

Sagittario

Soffre indiscutibilmente qualsiasi forma di contesto sufficientemente complesso, in quanto è tra i più sensibili agli agenti esterni che nella maggior parte dei casi sviluppano proprio questa condizione di stress. Finchè è lui a gestire la propria vita senza influenze esterne, vi riesce abbastanza bene ma presto o tardi le cose si fanno complicate.

Scorpione

Lo Scorpione tipicamente riesce a sopportare un elevata dose di stress che però anche se non ama ammetterlo non è il più insensibile allo stress, anche se ha diverse tecniche per provare ad allontanarlo. A tratti infatti si isola in maniera molto evidente finchè la situazione non migliora.