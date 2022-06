Acqua salata e pelle: ecco 5 cose che devi sapere prima di fare il bagno

Acqua salata e pelle è un’associazione che va d’accordo solo se curata e programmata in termini di benessere. L’acqua salata ha dimostrato di essere benefica per la pelle in diversi modi. Può aiutare a purificare ed esfoliare la pelle, rimuovere le tossine e migliorare la circolazione. Inoltre, l’acqua salata può aiutare a lenire condizioni della pelle come la psoriasi, l’eczema e l’acne.

Però sappiamo anche quanto possa essere dannosa per la nostra cute nel caso non provvediamo a proteggerla adeguatamente. Il sale ha una valenza benefica ma va accompagnato a un trattamento idratante che ne cancella la componente avversa che crea la secchezza. Risolto questo problema non abbiamo nessun altro ostacolo che ci impedisce di goderci i suoi effetti sulla pelle.

5 cose da sapere prima di fare il bagno in mare

Il mare è un rilassante naturale che permette di coniugare distensione e sport. Prima di entrare in acqua, però, dovremmo assumere 5 accorgimenti per proteggere la nostra pelle dalla disidratazione. Il sale e il cloro possono essere aggressivi sulla pelle, quindi è una buona idea preparare la cute in anticipo.

1. Prima di andare in vacanza fai una pulizia profonda della pelle con una sauna o con il bagno turco. Quindi, utilizza un esfoliante delicato per rimuovere eventuali cellule morte della pelle. Ciò aiuterà il sale e il cloro a penetrare più facilmente nella pelle. Come esfoliante naturale puoi sfruttare il bicarbonato di sodio che esfolia la cute superficiale senza graffiare la pelle.

In questo modo la pelle risulterà lucida ed esfoliata. Verranno eliminate le cellule morte e cancellate le piccole imperfezioni senza però intervenire in maniera profonda così da non causare graffi e non rovinare la pelle. È importante usare un esfoliante delicato perché a contatto con il sale la pelle potrebbe bruciare qualora avessimo usato un prodotto troppo aggressivo.

2. In secondo luogo, dobbiamo applicare una crema idratante per proteggere la pelle dal sole e dal vento. Durante l’esposizione non dimenticare di aggiungere la protezione solare. Più alto è il fattore di schermatura e più bassa sarà la possibilità di scottare la pelle. La crema idratante dovrà essere composta da sostanze naturali con un riflesso lenitivo, protettivo e idratante.

Un altro modo per idratare la pelle è quello di bere molta acqua. I nutrizionisti consigliano di bere almeno 2 litri di acqua suddivisi nell’arco della giornata. L’acqua può essere assorbita anche tramite il cibo: attraverso il consumo di alimenti freschi e nutrienti come verdura e frutta che non devono mai mancare nel regime alimentare estivo.

Altri 3 suggerimenti per acqua salata e pelle

Gli altri 3 suggerimenti riguardano i comportamenti da tenere in spiaggia per proteggersi dall’acqua salata e pelle. Le soste sul bagnasciuga non devono essere troppo prolungate perché la pelle bagnata è più sensibile ai raggi dannosi del sole. Rimaniamoci per un massimo di 10/15 minuti.

Scegliamo cibi con betacarotene che contengono antiossidanti e stimolano la produzione della melanina. Li troviamo nella frutta, nella verdura, nella carne e nel pesce. Infine, ogni settimana facciamo una maschera idratante viso e corpo per reintegrare tutti i minerali persi.