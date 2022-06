Le critiche sono spesso percepite come polemiche vere e proprie, anche se non sono per forza complementari, anzi. Si può essere molto critici ma senza essere polemici e viceversa in quanto quest’ultimo tratto risulta il più delle volte più “teatrale” che altro, ed è motivato sopratutto dalla voglia dai fare “rumore”. Chi è polemico “tanto per”, lo è molto spesso solo per evidenziare la forma e non la sostanza di un concetto, anche se esistono delle eccezioni. Quali sono secondo lo zodiaco i segni polemici per definizione?

Attenzione ai segni zodiacali più polemici dello zodiaco! Eccoli!

Scorpione

E’ un selettivo e non ama essere preso per i fondelli e proprio con delle diffuse polemiche è sempre pronto a ricordarlo. A parziale discolpa dello Scorpione va menzionato il concetto dell’utilità della polemica, visto che prova, e spesso riesce, ad evitare quelle inutili. Ma quando si “attiva” è sempre molto “pesante” e incisivo.

Cancro

Rappresenta l’archetipo del polemico “per principio”, quasi per capriccio. E’ un maestro, suo malgrado, delle polemiche inutili, quelle che sembrano scaturire effetti molto importanti ma che spesso sono assolutamente fini a se stesse. E lo stesso Cancro tende a dimenticarsene abbastanza rapidamente.

Ariete

Altro segno che è un polemico nato sopratutto per “far sentire la propria voce. Ariete sa bene l’impatto che riesce ad avere sugli altri e una bella polemica spesso, nel momento giusto, riesce a dire più di mille parole anche perchè è molto “teatrale” nell’esporla. Ma non sempre “crede” a quello che dice nelle stesse.