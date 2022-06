Trascuratezza, sciatteria, sono parole che evidenziano una scarsa cura del proprio aspetto e solitamente anche dell’ambiente che circonda questi individui. In molti casi rappresenta una derivazione del disordine e della pigrizia, ma in alcuni casi ha radici decisamente differenti, e più “profonde”. Gli individui più sciatti sono coloro che non reputano importante la cura del contesto dove vivono ma che in alcuni casi sono pienamente consapevoli che questo dà solitamente un’impressione negativa. Ecco quali sono i segni più sciatti in assoluto!

Attenzione, ecco i segni più sciatti secondo lo zodiaco. Ci sei anche tu?

Sagittario

Se è quasi impossibile vederlo a suo agio indossando un vestito elegante o formale, basta una camicia oppure semplicemente mantenersi in ordine per capire quanto questi concetti rappresentino qualcosa di estraneo al Sagittario, che è considerabile alla stregua di un hippie: bada molto alla sostanza e poco alla forma, anche se questo lo porta a percepire difficoltà nei contesti più formali.

Pesci

Comprendono alla perfezione il senso dell’ordine ma semplicemente la loro mente non è naturalmente tarata. Non hanno un senso dell’ordine e della “Pulizia” precedentemente “installato” nella loro personalità e per questo motivo sopratutto, devono sforzarsi parecchio per non apparire costantemente sciatti e disordinati.

Capricorno

Curano il proprio aspetto ma solo o quasi, quando è realmente necessario. Non necessariamente vivono nel disordine in quanto sono abbastanza abituati a comprendere il senso dello “stare in tiro”. Ma normalmente conferiscono ben poco tempo alla forma, e sono anche tradizionalmente abbastanza pigri.