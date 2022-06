La specie umana è conosciuta per le incredibilit doti intellettive (se relazionate alla stragrande maggioranza degli animali) nonchè all’assoluta capacità di adattamento e di far fruttare intelletto ed ingegno. Ma è anche conosciuto per tante altre peculiarità, come la capacità di riuscire a “celare” i propri intenti sopratutto nell’ambito sociale, a partire dalla politica alla semplice vita di tutti i giorni. L’essere umano è sostanzialmente, ingannevole di natura, e se da un certo punto di vista ciò evidenzia una forma di intelligenza, ciò tende a rappresentare anche fonte di dissidi e litigi. Ecco gli uomini tradizionalmente più ingannevoli.

Ecco gli uomini più “ingannevoli” dello zodiaco. Sai quali sono?

Bilancia

Anche se è tendenzialmente onesto e “puro”, la continua ricerca dell’equilibrio lo fa sembrare, sulle prime, piuttosto “buono” anche quando in realtà ha “cattive idee” per la testa. Questo perchè riesce a nascondere i cattivi pensieri in modo molto naturale.

Leone

Decisamente strategico, è abilissimo nel fingersi “puro” e una persona semplice, dai pensieri non così profondi (in senso negativo), anche se non si manifestano reali situazioni che richiedono questo atteggiamento. Leone “vive” per apparire migliore, nella maggior parte dei casi, di quello che è.

Sagittario

Probabilmente è quello più ingannevole ma non perchè indossi una “maschera” particolare, quanto piuttosto perchè non è solito “interpretare” alcun ruolo. Sagittario è ingannevole in maniera “mista”, in quanto tende a sviluppare un’idea di se molto diversa a seconda della persona che lo conosce, anche se inevitaiblmente sorprende tutti, prima o poi in quanto è assolutamente imprevedibile.