E’ innegabile che un atteggiamento positivo, ottimista, magari accompagnato da un umore di buon livello può migliorare la vita, anche quella delle persone che ci circondano. Anche antiche filosofie e trattati insegnano tenere alto il morale e il buonumore sopratutto quando le cose vanno male. Anche se risulta difficile infatti sono molte le personalità che sono “tarate” a mantenere il buon umore anche in condizioni avverse, riuscendo anche ad alleggerire la tensione del momento e “contagiando” gli altri. Quali sono i segni zodiacali noti per il loro buon umore diffuso?

Ecco i segni zodiacali sempre di buon umore! Li conosci?

Sagittario

Sono spontanei e raramente subiscono gli effetti dello stress, anzi spesso non sanno neanche cosa sia non avendolo sperimentato in modo profondo sulla propria pelle. Sagittario è portato alla pace dei sensi e sembra essere una sorta di antidoto naturale contro la tensione. Ecco perchè il loro buon umore è molto naturale e contagioso.

Cancro

Avere un buon umore sempre e comunque rappresenta uno dei principali parametri da tenere d’occhio quando affronta le avversità. E un “portatore sano” di buon umore non “nativo” ma costruito. Cancro si tiene lontano dalle fonti di stress e paura semplicemente “forzando” il proprio umore in positivo.

Leone

E’ il segno più spensierato ed essendo tra i più “sociali” non potrebbe dare il massimo se non facendo il “simpaticone” anche molto naturalmente per la compagnia che conosce e frequenta. Leone riesce ad alleggerire qualsiasi contesto pesante ed imbarazzante semplicemente con poche parole e azioni.