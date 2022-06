L’adulazione rappresenta un complesso sistema comunicativo, verbale e non, che ha il fine di far sentire l’interlocutore o il “destinatario” dell’atto circondato di complimenti e altri atteggiamenti di questo tipo, sopratutto per “ingraziarsi” il soggetto in questione. C’è chi riesce ad essere un adulatore “senza esagerare” apparendo quindi naturale, mentre c’è chi non si fa tanti complimenti e, solitamente per un obiettivo preciso, assumono all’occorrenza un atteggiamento servile ed eccessivo. Secondo lo zodiaco sono sopratutto i segni conosciuti come dei veri adulatori.

I segni adulatori secondo lo zodiaco! Sono questi, lo sapevi?

Leone

E’ un “furbacchione” in quanto ad adulazione in quanto non eccede nelle tempistiche anzi capisce sempre quando è il caso di “passare all’azione”. Leone infatti è particolarmente dotato e sensibile nel comprendere quando può avere un vantaggio di qualche tipo, in quanto adula mai per caso, ma sempre per un motivo più o meno celato.

Cancro

Differente la situazione per Cancro, che è un adulatore “a prescindere”, sopratutto quando conosce qualcuno di nuovo. Tuttavia questo modo di fare spesso scatena l’effetto contrario ossia li fa apparire falsi anche se in molti casi Cancro non fa neanche caso a quest’opera di adulazione “preventiva”.

Acquario

E’ una adulatore “professionista” in quanto possiede una grande dialettica ed empatia e sa quindi quando è il caso di “accellerare” e quando invece bisogna darsi una regolata e fermarsi. Non sono quindi coloro che eccedono ma solitamente sono quelli che riescono nella maggior parte dei loro intenti.