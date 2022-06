La lusinga rappresenta un modo di comportarsi generalmente motivato da spontaneità (ma non sempre) che in una maniera o nell’altra riesce a provocare negli altri un senso di soddifsazione e sensazione positiva, ad esempio attraverso l’adulazione e i complimenti. Rappresenta un modo solo relativamente spontaneo perchè in molti casi viene utilizzato in maniera strategica, ad esempio per conquistare la fiducia altrui o per ottenere qualcosa in cambio. Si può essere lunsinghieri in tanti modi differenti ecco perchè scoprire quali sono i segni zodiacali più lusinghieri può essere utile.

I segni più lusinghieri dello zodiaco. Li conosci? Sono questi 3!

Bilancia

E’ naturalmente portato a far “sentire bene” gli altri in modo molto naturale, essendo i più equilibrati tra i 12 segni senza dubbio. Se nella maggior parte dei casi Bilancia è molto naturale nell’essere lusinghiero perchè non lo è a “caso” ma quando realmente si presentano le condizioni.

Cancro

Cancro ama far star bene gli altri perchè questo fattore lo fa stare bene a sua volta: è quindi un lusinghiero genuino, puro anche se a volte potrebbe apparire eccessivo e quindi venire percepito come qualcuno che vuole “ingannare”. Nella maggior parte dei casi non è così: Cancro intende a volere il bene di tutti, anche di chi non è daccordo con lui.

Leone

Non copre di complimenti “a caso” ma Leone tra giovamento “spirituale” ma anche effettivo e pratico nel lusingare gli altri. Non lo fa con tutti ma solo in particolari occasioni e non ha bisogno di proclami e strategie particolari: basta un gesto per far sentire gli altri “bene” e questo lo porta anche a “sfruttare” questa dote.