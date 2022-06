L’INPS è semplicemente l’acronimo di Istituto nazionale della previdenza sociale. È uno degli enti più importanti e conosciuti in Italia e si occupa del sistema pensionistico pubblico italiano. Infatti tutti i lavoratori, pubblici o privati, devono iscriversi.

Questa ente, nasce nel 1800 e nel 1889 ci fu la prima pensione di invalidità e di vecchiaia. Prima non era obbligatorio iscriversi, ma potevano farlo tutti quelli che avevano un lavoro. La pensione veniva erogata a 60 anni, dopo 25 anni di contributi. Ovviamente con il tempo, l’età minima per ricevere la pensione è aumentata.

INPS, è allerta in tutta Italia: cosa sta succedendo? “Attenzione”

L’INPS, non è delegato solo alle pensioni ma anche alle domande per le agevolazioni o i bonus. Questa ente è in grado di accettare o no la domanda e informarsi su chi ha diritto o no a questi bonus. Ad esempio spettano dei bonus per chi ha il reddito basso, per chi ha i bambini piccoli (per la babysitter o l’asilo) e tanti altri. Soprattutto con il covid questi bonus sono aumentati.

Il problema principale di questa ente sono le truffe che fanno a suo nome, dove ovviamente l’INPS non può fare niente e non c’entra niente. I ladri sfruttano il nome conosciuto di quest’ente per ingannare le persone e rubare i soldi. Le truffe online sono sempre più diffuse, mandano ad esempio un email o un sms con scritto che c’è qualche problema con l’account, con la pensione o con i bonus.

In questa email viene scritto che per risolvere il problema bisogna cliccare il link allegato e inserire i propri dati. Questo link può portare anche alla pagina (falsa) dell’INPS e ingannare di più il malcapitato. Una volta inseriti questi dati, il ladro sarà in grado di rubare i soldi dal vostro conto.Quindi fate molta attenzione quando riceverete queste email e soprattutto non cliccate mai nessun link.