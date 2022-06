Definita dai romani basilicum, la pianta di basilico è una delle più famose e riconoscibili nonchè diffuse nell’area mediterranea, pur non essendo “nativa” del nostro continente essendo nativo dell’Asia tropicale e India. Già nell’antichità ha iniziato ad essere coltivato in zone corrispondenti al Medio Oriente e già gli antichi greci portarono questa apprezzatissima pianta aromatica nel bacino del Mediterraneo. Il basilico è una pianta relativamente facile da coltivare e si adatta bene alla maggior parte dei climi temperati ma come quasi ogni tipo di pianta ha bisogno di alcune accortenze per crescere e “prosperare” a lungo.

E’ uno degli ingredienti principali di alcuni dei piatti italiani più caratteristici (basti pensare alla pizza Margherita ad esempio), mentre è meno diffuso in altre culture europee, mentre in Asia viene utilizzato anche nelle zuppe. Utilizzato a lungo anche come pianta officinale, è un ottimo rimedio per alcune patologie diffuse come le coliche per i problemi intestinali.

La pianta di basilico deve stare al sole o all’ombra? ecco la risposta

E’ una pianta che cresce rigogliosa sopratutto in ambienti caldi e umidi, ma non eccessivamente “afosi”. Ecco perchè esporla ad un numero corretto di ore è essenziale per ottenere una pianta di basilico rigogliosa ed in salute. In media una pianta in vaso ha bisogno di almeno 6-7 ore di sole, evitando tuttavia il sole eccessivamente forte e diretto, in particolar modo nelle ore pomeridiane. Sarebbe meglio esporlo nelle ore del mattino fino al primo pomeriggio e poi metterlo al riparo se i raggi sono troppo “violenti”, che potrebbero far rinsecchire le foglie.

La temperatura ideale è sui 25-30 gradi mentre tende a perire al di sotto dei 10 gradi centigradi. Nelle giornate molto assolate conviene tenere d’occhio il terreno, che deve essere sempre leggermente inumidito così da garantire un “nutrimento” adeguato alla nostra pianta.

Durante la notte, sopratutto in presenza di vento e clima rigido deve essere opportunamente riparata.