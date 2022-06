La forza di volontà rappresenta qualcosa di imprescindibile per conseguire qualsiasi forma di obiettivo, più o meno prefissato: sul lavoro, tra gli amici, in ambito sentimentale così come in qualsiasi contesto sociale, rappresenta un elemento fondamentale, evidenziato anche dal contesto che ci circonda: secondo alcuni la volontà riesce anche a “colmare” la mancanza di talento, in alcuni casi, e sicuramente il contesto femminile è ricco di personalità molto volenterose. Quali sono queste donne note proprio per essere dotate di uno spirito volenteroso?

Le donne più volenterose dello zodiaco. Sai quali sono?

Leone

La donna Leone è egocentrica, vivace e “pimpante”, sopratutto quando si trova in un qualsiasi contesto sociale. Sul lavoro ad esempio è meno “perfetta” ed efficiente ma riesce almeno in parte a colmare le proprie mancanze professionali con una grande volontà. In molti casi infatti si trova a cementare i rapporti anche professionali perchè si mette a disposizione.

Sagittario

Non è la “meno pigra” ma comprende assolutamente quando c’è bisogno della sua personalità e delle abilità che alla donna Sagittario, non mancano di far valere le proprie qualità. Sono anche piuttosto intuitive e comprendono, al contrario, quando sono “di troppo” e quando i propri sforzi non sono strettamente necessari.

Vergine

Dipende dal contesto, ma Vergine pur essendo sufficientemente pigra da entrare nella “top 10”, è un’amante della perfezione, è scrupolossisima ed è anche molto sicura dei propri mezzi. Solo con il duro lavoro e con un’adeguata convinzione personale, secondo Vergine, è possibile ambire ad ogni traguardo. Non esiste qualcosa di realmente precluso per loro.