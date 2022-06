L’arrivo dell’estate porta con sé oltre alle cose positive come le belle giornate di sole, anche il ritorno degli insetti e tra questi le più fastidiose ovvero le zanzare. Le zanzare trovano le loro vittime con il fiuto. In particolare, i loro organi sensoriali sono istruiti in maniera dettagliata e precisa sulle fonti di anidride carbonica e acido lattico, perché queste sostanze chimiche sono “care” per loro in quanto gli dimostrano la strada che porta verso gli animali a sangue caldo, come difatti gli esseri umani.

Questi piccoli animali però tendono a colpire delle persone rispetto ad altre questo è anche per la ragione dell’odore e non perché le zanzare prediligono certi tipi di sangue, come la gente invece a volte crede. Ciascuno di noi ha un odore peculiare, una sorta di impronta digitale aromatico.

Ci sono differenti tipi di composti aromatici diversi che producono il profumo e alcuni di questi, hanno un effetto di camuffamento per l’acido lattico. Se uno qualsiasi di questi composti può succedere che sia in rilievo nella vostra impronta digitale aromatica, tende a rendervi meno percepibili alle zanzare. Altri composti operano come attrattivi, rendendo alcune persone non solo visibili alle zanzare ma calamite per questi insetti. Circa il 10% della popolazione sono dei magneti per una zanzara. Esistono vari metodi per essere meno “appetibili” per questi insetti. Ora vi elencheremo cinque alimenti che vi aiuteranno in questo.

Mangia questi 5 alimenti e le zanzare si allontaneranno da te

Basilico, lavanda e menta, tali erbe aromatiche sono ottime per scacciare le zanzare. Se mangiatefanno sì che il nostro organismo rilasci, attraverso la pelle, un odore sgradito alle zanzare.

Poi abbiamo l’aglio. C’è la possibilità non riesca a tenere lontane da voi solo la zanzara, ma l’aglio è un vero e proprio repellente naturale. Il suo principale principio attivo, difatti, l’allicina, viene rimosso anche attraverso il sudore.L’odore acre che conferisce alla pelle è molto sgradito agli insetti, zanzare comprese.

Se vi piace il pepe nero, aggiungetelo ai vostri piatti questo perché contiene una sostanza chiamata acilpipedrineche viene rilasciata assieme al sudore difendendoci dalle fastidiose punture. Infine il pompelmo. Mangiato al naturale o sotto forma di spremuta, il pompelmo racchiude una sostanza naturale dal forte potere insetticida, il nootkatone. Via libera, dunque, alle spremute di pompelmo considerato il re degli alimenti anti zanzare.