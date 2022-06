Oroscopo Paolo Fox domani, 27 giugno 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 27 giugno 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 27 giugno: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata da prendere con le pinze, per colpa di Luna e Venere in opposizione. Se qualcosa ti farà irritare, un contrattempo o il comportamento di una persona, dovresti contare fino a tre, prima di parlare. Possibili imprevisti o ritardi: non perdere le staffe! Occhio soprattutto ai rapporti con la Vergine, mentre saranno intriganti le frequentazioni con l’Ariete e il Leone.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani sarai al centro dell’attenzione delle stelle. Dovresti approfittarne, perché non tutto sta procedendo come vorresti, soprattutto dal punto di vista professionale. Ci saranno ancora problemi da risolvere, situazioni da chiarire e ritardi da affrontare, non dipesi da te. Fai solo attenzione a non trascurare troppo i sentimenti. Tutti questi pensieri pratici potrebbero distoglierti dall’amore. Qualcuno dovrà perfino ricominciare da capo.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani avrai la Luna e Venere in bellissimo aspetto. Si preannuncia un inizio settimana intrigante, anche in amore. Ritroverai la voglia di svagarti, di stare con gli altri, di cominciare un nuovo progetto o un hobby. Tutto ciò che era rimasto bloccato, d’ora in poi potrà ripartire. Chi è solo, dovrebbe sfruttare questo periodo per rimettersi in gioco in amore. Bella complicità con il segno dell’Acquario.

Oroscopo domani: Pesci

Domani potresti sentire ancora un po’ di stanchezza e di nervosismo. Sono giorni un po’ agitati, in cui fatichi ad aderire a ciò che ti succede intorno. Tornano in mente i ricordi del passato, anche con una certa irruenza. Chi sta avendo tensioni in amore, dovrebbe cercare di stare un po’ da solo e di recuperare un po’ di tranquillità in più. Occhio al Sagittario!