Oroscopo Paolo Fox settimana dal 27 giugno al 3 luglio 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 27 giugno al 3 luglio 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Il mese di giugno prosegue. Quali sorprese o grattacapi ti riserveranno i pianeti nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà caratterizzata da una grande forza e capacità di azione. Sarai sostenuto da stelle molto dinamiche. Giove e Marte su tutte, e rischierai perfino di emettere giudizi nei confronti di qualcuno. Cerca solo di non fare arrabbiare troppo qualche persona, specie lunedì. Venerdì, sabato e domenica saranno tre giorni particolarmente intriganti. Intorno a mercoledì potrebbe affiorare un certo nervosismo.

Toro

La settimana sarà alquanto impegnativa. Dovresti cominciare a occuparti di più della tua relazione sentimentale. Devi cercare di proteggerla dalle tensioni, mantenere vivo il legame. In tal senso le giornate più intriganti saranno quelle di martedì, mercoledì e giovedì. Attenzione al fine settimana, perché potrebbe essere un po’ nervoso.

Gemelli

La settimana favorirà l’amore, i sentimenti, la nascita di qualcosa di bello. Lunedì la Luna sarà ancora nel tuo segno, insieme a Venere. Ottimo giorno per dare spazio ai sentimenti, ai nuovi incontri. Fai solo attenzione se avrai a che fare con un Leone! Weekend pieno di sorprese ed emozioni: dovresti organizzare qualcosa di divertente! Sul fronte lavorativo avrai meno soddisfazioni e poche novità.

Cancro

La prossima settimana ti permetterà di iniziare a recuperare. In particolare modo la parte centrale, tra martedì, mercoledì e giovedì, con la Luna nel segno, avrai energia a sufficienza. E di lavoro da fare ce n’è parecchio! Devi recuperare più stabilità, al voglia di fare cose migliori e anche la forma fisica, se in passato ti è venuta a mancare.

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana avrà una settimana di grande forza che si concluderà con una domenica speciale per i sentimenti. Stai crescendo parecchio, stai recuperando la tua forza, la capacità di essere leader di te stesso e degli altri. Chi ha chiuso una relazione, potrà fin da subito iniziare a guardarsi intorno. Intrigante la giornata di lunedì, così come venerdì e sabato.

Vergine

Lunedì sarà una giornata sottotono, per colpa di Venere e Luna in aspetto contrario. Il lavoro potrebbe causarti un po’ di agitazione, specie se di recente hai cominciato a fare qualcosa di nuovo. Fai solo attenzione a non sfogare sull’amore e sui rapporti famigliari la tua tensione nervosa. Martedì, mercoledì e giovedì le giornate più favorevoli.

Bilancia

La settimana partirà con il piede giusto. Lunedì potrai contare su Luna e Venere attivi che ti aiuteranno a portare avanti un recupero, seppure minimo. Avere ancora Marte e Giove in aspetto opposto non è uno scherzo! Ti parrà ancora di essere in battaglia e di dover affrontare diversi lotte e nemici. Devi ritrovare anche una migliore forma fisica! Weekend interessante per i sentimenti e gli incontri.

Scorpione

La tua settimana comincerà molto bene. Lunedì avrai la forza di un magnifico Sole e di Venere in aspetto interessante. Tra venerdì e sabato avrai l’opportunità di parlare chiaro in amore o in famiglia, specie se di recente ci sono state parecchie tensioni. Dovresti provare a farti scivolare le cose addosso, anche se per un segno come il tuo non è sempre facile! Occhio a domenica perché potrebbe riemergere un certo nervosismo.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana partirà decisamente in maniera nervosa. Lunedì avrai ancora la Luna e Venere in opposizione. Ti converrà contare fino a dieci, prima di aprire bocca, specie se ci sarà qualcuno o qualcosa che ti farà innervosire. Molto meglio le giornate di venerdì, sabato e domenica: l’amore potrebbe riservarti qualche piacevole sorpresa, forse con un Leone o un Ariete…

Capricorno

La settimana comincerà molto bene. Lunedì sarai al centro dell’attenzione dei pianeti. Sarà importante per provare a risolvere tutti i problemi di carattere pratico che ti stanno affliggendo. Situazioni incerte, ritardi non dipesi da te, complicazioni. Attenzione alle giornate di mercoledì e giovedì: occorrerà prudenza, soprattutto in amore!

Acquario

La tua settimana inizierà con il botto. Lunedì avrai un cielo di grande forza. La Luna e Venere in aspetto favorevole riporteranno l’amore in primo pino, ma anche la voglia di divertirsi, di stare in mezzo agli altri, perfino di cominciare un nuovo progetto. Saranno giornate intriganti per chi vorrà risvegliare un sentimento. Solo tra sabato e domenica potrebbe affiorare un po’ di stanchezza o di nervosismo.

Pesci

Lunedì sarà un’altra giornata piuttosto nervosa e agitata. Forse emergerà un po’ di stanchezza. In questo periodo sei alle prese con il passato e fatichi a stare al passo con ciò che capita intorno. Attenzione in amore, conta fino a dieci prima di aprire bocca! Meglio le giornate di martedì, mercoledì e giovedì, grazie alla Luna e al Sole in aspetto favorevole.