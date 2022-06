Il termine “POS” ha iniziato a diffondersi anche nel nostro paese in tempi relativamente recenti anche se la categoria di oggetti esisteva già da tempo nell’immaginario collettivo nostrano: POS infatti sta per Point of Sale, punto di vendita, e fa riferimento all’intero contesto dei terminali di pagamento che sono indispensabili per adempiere servizi legati al pagamento di beni e servizi. Fin dal 20° secolo infatti questi rappresentano qualcosa di estremamente utile ma il contesto attuale propende con sempre maggior frequenza e costanza verso l’utilizzo massiccio del denaro elettronico, ecco perchè anche lo stato italiano, con gli ultimi governi hanno favorito l’implementazione di questi dispositivi fino ad un vero e proprio obbligo di utilizzo.

POS, attenzione prima di pagare: fate sempre in questo modo

Sopratutto l’attuale esecutivo, capitanato da Mario Draghi ha sostanzialmente anticipato le sanzioni al prossimo 30 giugno per qualunque esercente o professionista che non si è ancora attrezzato adeguatamente con un POS, non prima di aver convertito il discusso Cashback di stato nel Bonus Bancomat, una serie di agevolazioni e commissioni ridotte proprio per la categoria. Il nostro paese infatti palesa da sempre una sorta di idiosincrasia che porta in molti casi a non preferire le transazioni attraverso il POS, preferendo al suo posto di effettuare quelli in contanti.

Dal 30 giugno qualunque professionista o esercente che non fornisca la possibilità di pagare con il POS va incontro a due sanzioni pecuniarie: una fissa da 30 euro e l’altra pari al 4 % dell’importo rifiutato. Quindi se ad esempio la transazione è di 50 euro e il pagamento risulta rifiutato dall’esercente, quest’ultimo dovrà pagare i 30 euro oltre a 2 euro aggiuntivi, ossia il 4 % di 50 euro.

Risulta essenziale ancora di più rispetto a prima controllare accuratamente l’importo se è effettivamente quello corretto prima dai pagare. Ricordiamoci che in caso di carte munite di tecnologia contactless l’inserimento del PIN non è obbligatorio per importi inferiori ai 25 euro.