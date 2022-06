A volte ci dimentichiamo che a breve avremo un evento importante sul nostro balcone e non abbiamo piantato le piante per tempo. Non disperate, esistono delle piante che crescono velocemente, così da regalarmi il giusto spazio verde, senza troppi problemi. Andiamo a vedere quali sono.



Gli alberi a crescita rapida sono piante che attirano molto, perché sono spesso utilizzate per chi vuole il risultato dopo poco tempo.

Se il tuo balcone è spoglio, usa queste piante, cresceranno in fretta

Tra le piante che crescono in fretta, troviamo le m piante di gelso, che cresceranno velocemente ed in estate ci saranno anche i frutti. Può arrivare ad un’altezza di circa 10 metri e le sue radici saranno robuste e profonde.

Il tiglio, invece può arrivare a raggiungere i 15-30 metri. Proprio per questo motivo, dovete controllare bene lo spazio a disposizione prima di acquistarla. Si adatta a qualsiasi tipo di terreno e si può coltivare anche in città.

Abbiamo poi le Bouganville, che si presentano con fiori viola intenso. È una pianta rampicante che può essere coltivata anche in vaso. Dato che è rampicante si può usare anche per coprire una parete rovinata.

Anche la mimosa è una pianta che può arrivare anche a 15 metri di altezza. Il fusto andrà a comprire gran parte del giardino e la fioritura avviene in primavera.

L’alloro è ottima da coltivare in balcone, per le bordatura. Inoltre, le sue foglie possono essere usate anche in cucina. Si deve portare spesso per avere la forma cespugliosa.



Per finire, la quercia rossa è un albero latifoglie e caducifoglie. Ha un fusto che raggiunge un’altezza di 25-30 metri. La corteccia è di colore grigio ed è liscia. Ha bisogno di un terreno profondo, fertile e deve essere ben drenato. Inoltre, non deve essere calcareo. Deve essere messo lontano da altre piante, perché ne condizionerebbero la sviluppo.

Ama le zone luminose, anche a stretto contatto con i raggi solari, mentre non sopporta le zone ombreggiate. Ha bisogno di climi freschi e piovosi e può vivere fino a -25 gradi. Si deve annaffiare una volta al mese e si deve concimare una volta all’anno.