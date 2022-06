Il basilico è ormai un condimento famoso e molto usato in Italia e nel mondo, ma molti non sanno da dove viene. Nativa dell’Oriente, presso i Romani era considerata magica e sacra a Venere, come tante altre erbe profumate, da cogliere seguendo precisi rituali. Anche se c’era qualcuno che gli conferiva poteri malefici, chi la doveva tagliare vestiva abiti candidi e si purificava la mano destra con un ramo di quercia bagnato d’acqua di tre fonti differenti.

Diversi autori affermavano che non dovesse essere recisa con attrezzi di ferro perché il metallo avrebbe annullato ogni sua qualità. Nel Medioevo il basilico era impiegato anche per cacciare i diavoli dagli invasati, e si riteneva che facesse miracoli in caso di epidemia e di debolezza fisica dell’uomo. L’utilizzo di questo aroma in cucina sembra che si affermò nel Rinascimento.

Questo quando anche Cosimo I de’ Medici lo introdusse fra le fragranze del “Giardino dei Semplici”. Oggi una delle sue preparazioni più famose è il peculiare pesto alla genovese, condimento di paste, tartine e focacce.

Se mangi spesso il basilico crudo con il pomodoro, devi sapere cosa succede

Il basilico, come erba aromatica fresca, condisce ricette che vanno dalle insalate alle carni. Bere una bevanda a base di pomodoro e basilico è salutare soprattutto in estate quando cercate qualcosa che rinfreschi. Questa bevanda nutre e sazia senza stare ore e ore ai fornelli con il calore insopportabile.

E per questo motivo, i succhi vegetali raffigurano più di una semplice alternativa, per un rifornimento di benessere. Bere questo succo rinforzerà il vostro sistema difensivo, questo perché il basilico stimolerà la diuresi e il transito intestinale e il pomodoro, ricco di licopene, presagirà antiossidanti e proteggerà il cuore.

Pertanto, se volete cambiare il vostro stile di vita in meglio e apportare dei benefici al vostro organismo, non dovrete far altro che consumare un succo vegetale che vi piaccia, per sapore e necessità, e prepararlo. Non vi reste che berlo una volta al giorno per un minimo di due settimane per iniziare a godere dei suoi molteplici benefici. Questo vi aiuterà ad affrontare anche le giornate più difficili e pesanti.