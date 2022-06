Di gioielli si è sempre parlato, fin dall’antichità. Infatti sono oggetti che esistono da sempre. Sono definiti tali, tutti gli oggetti che non sono creati per necessità ma per addobbare il proprio corpo. Quando l’uomo ha cominciato a scoprire i metalli e le pietre, gli oggetti venivano fatti solo per necessità, solo con il tempo poi, hanno cominciato ad addobbare il proprio corpo il più possibile. Questo a partire dalla preistoria, dove i gioielli servivano per mostrare il proprio vero sociale, la propria cultura o la propria religione. Più eri ricco, più i gioielli erano grandi e costosi, soprattutto con la scoperta dei metalli, che venivano usati quelli più pregiati.

Se trovi questi gioielli antichi ritieniti fortunato: ecco quanto valgono

Ovviamente la gioielleria di oggi era diversa dall’antichità. Quella moderna nacque nel 19° secolo e furono inventate nuove tecniche per costruire questi oggetti e fu anche inventata l’arte dell’orafo, che creava gioielli di qualsiasi tipo e di vari prezzi, per chiunque. In questo caso era il metallo che definiva il suo lavoro ma anche ad esempio l’orafo o il brand che lo faceva.

Se mai si dovessero trovare dei gioielli antichi, la prima cosa da fare è controllarne la purezza. Di solito c’è un numero inciso al sopra. Ad esempio per l’oro ci sono 0 carati, 10 carati, 14 carati, 18 carati, 22 carati e 24 carati. Questo vale anche per le pietre che ne esistono di più costose e preziose rispetto ad altre.

Per ultima cosa si deve considerare chi ha prodotto il gioiello, ad esempio se è stato fatto da un brand famoso costerà di più rispetto ad un negozio di paese, anche se sono uguali.

Quando si trovano dei gioielli antichi è meglio farli valutare da più persone, più esperti, perché alcuni potrebbero truffarvi e nel caso voleste venderlo, guadagnereste di meno e non lo sapreste.