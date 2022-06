Allerta vene varicose: ecco cosa fare per risolvere subito

Le vene varicose o varici sono vene dilatate, di apparenza tortuosa, incapaci ormai di raccogliere il sangue periferico delle gambe ed indirizzarne il flusso verso il cuore. Questa malattia, causata da un malfunzionamento delle valvole delle vene, compromette l’efficacia del sistema safenico (principale sistema venoso superficiale che drena il sangue dalle gambe verso il cuore) e favorisce il reflusso del sangue nei tessuti, con conseguente dilatazione venosa.

Possibili cause

Le vene varicose sono una patologia prevalentemente femminile, che colpisce le donne in età fertile per una questione ormonale principalmente legata alla presenza degli estrogeni. Altri fattori che influiscono sulla comparsa delle varici sono il numero di gravidanze, l’uso degli anticoncezionali orali, la ritenzione idrica e il sovrappeso. A questo si aggiungono fattori ereditari, ma anche le abitudini di vita, l’attività lavorativa come ad esempio per professioni che costringono a stare molto tempo in posizione eretta.

I sintomi delle vene varicose

I sintomi che derivano dalle varici sono comuni e di frequente riscontro: senso di pesantezza e gonfiore delle gambe, edema dei piedi e caviglie, formicolio, bruciori, crampi notturni e prurito. I disturbi si fanno sentire soprattutto in estate quando, a causa delle alte temperature esterne, le vene si dilatano ulteriormente, diventando più evidenti. Spesso le donne con varici evitano di portare gonne o di mettersi in costume. Oltre al danno estetico, le vene varicose vanno trattate innanzitutto per le possibili complicazioni cui possono portare: flebiti e trombosi.

Trattamenti e rimedi

Come prevenire le vene varicose

Per quanto riguarda le vene varicose, essendo questa malattia prevalentemente di origine genetica, non è possibile evitare la sua manifestazione. Tuttavia, laddove ci sia un soggetto predisposto a sviluppare le varici, può rallentarne l’evoluzione indossando calze elastiche o facendo regolare uso di sostanze di origine vegetale che rinforzano la parete delle vene. Prima regola d’oro della prevenzione delle varici è fare movimento, cercando di non rimanere mai troppo a lungo nella stessa posizione, seduti o in piedi. Controllare il peso aiuta per la prevenzione delle vene varicose, seguita da una buona alimentazione.