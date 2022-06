Attenzione alle talee: questi insetti le rovinano immediatamente

Dobbiamo fare attenzione alle talee: non possiamo tagliare delle parti e poi piantarle. Occorre controllare le infestazioni di insetti, ma non solo. Dobbiamo anche avere cura di pulire gli strumenti che adoperiamo per la potatura soprattutto quando andiamo a realizzare talee con diverse piante. Ogni tipo di pianta ha il suo liquido vitale, il quale non va mescolato con gli altri.

Inoltre, alcune piante possono essere tossiche e quindi andare a inquinare le altre piante se non abbiamo pulito le cesoie o le forbici. La stessa attenzione di pulizia va rivolta ai contenitori in cui andremo a inserire le talee. Nonché alla talea stessa. Dobbiamo fare in modo che gli insetti non si accorgano del taglio e ne vengano inevitabilmente attirati.

Attenzione alle talee: consigli

I tagli sono la minaccia maggiore per le talee poiché permettono agli agenti patogeni di entrare rapidamente nella zona radicale. Gli agenti patogeni più comuni che possono causare danni molto seri alla pianta sono: batteri, funghi, nematodi.

Il marciume radicale è causato da un’infezione fungina che può indebolire la struttura delle radici e infine uccidere la pianta. I nematodi sono minuscole creature simili a vermi che possono causare problemi mangiando radici e steli. Le infezioni batteriche si verificano spesso quando le talee sono tenute in un ambiente sporco, come un vaso che non è stato adeguatamente pulito e riempito di terra.

Le superfici delle radici infette si scoloriscono e possono svilupparsi in crepe. Per ridurre al minimo l’impatto dei tagli sulle talee, prova a considerare i seguenti passaggi:

1. Pulisci bene l’attrezzatura di potatura prima di realizzare un nuovo lotto di talee.

2. Mantieni puliti i substrati di propagazione e cambia regolarmente l’acqua in modo che rimanga pulita.

3. Quando si utilizzano talee provenienti da fonti diverse dobbiamo creare una barriera come un sacchetto di plastica o una paretina per separarle affinché non si mescolino in un unico contenitore.

4. Sterilizziamo sempre gli strumenti da taglio tra un lotto di talee e l’altro nonché tra una potatura e l’altra di piante diverse. Solo così possiamo evitare che eventuali agenti nocivi entrino nel sistema attraverso i tagli sulle radici delle singole piante.

5. Usiamo un ormone radicale che favorisca la cicatrizzazione e la presa sicura sul terriccio. Questa soluzione è ideale per le piante più sensibili, come per esempio le rose.

Gli insetti e le talee

Quando realizziamo un taglio alla pianta è inevitabile che fuoriesca la linfa, il liquido vitale della pianta. La linfa ha un sapore piuttosto zuccherino ed è capace di attirare l’attenzione degli insetti. Possono essere gli insetti a mangiare le talee o le larve presenti nel terreno che si nutrono delle talee. Tra questi insetti figurano i bruchi, gli afidi e alcuni tipi di coleotteri.

Potrebbe rendersi necessario applicare un insetticida intorno alla base delle talee per tenerle al sicuro. Inoltre, se lasciamo una piantina troppo a lungo nel terreno umido, attireremo gli insetti golosi delle tenere radici. Per questo motivo è importante mantenere asciutte tutte le talee dopo averle piantate nei vasi o in giardino.