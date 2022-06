Il Bitcoin come ben sappiamo, è una criptovaluta, nata nel 2009 grazie a Satoshi Nakamoto. Due anni dalla nascita di questa moneta, crollò il mercato immobiliare americano e anche di altri mercati principali. Dopo che ci fu la bancarotta di Lehman Brothers, Satoshi Nakamoto annunciò la nascita del Bitcoin, che ad oggi è la criptovaluta più conosciuta al mondo.

Come ben sappiamo, il Bitcoin è una moneta molto instabile, con questo vogliamo dire che può avere dei momenti in cui vale molto, altri invece in cui vale molto meno, questo anche da un giorno all’altro. Questo dipende molte volte dai fattori esterni che ne influenzano il valore.

In questo periodo la moneta, è in forte crollo, ma lo stesso vale anche per le altre monete virtuali, quindi è proprio un discorso generale, che non riguarda solo il Bitcoin. C’è da dire ovviamente, che essendo una moneta volatile, domani magari si potrebbe rialzare. Molte persone hanno creduto in questa moneta, fin dall’inizio e ad oggi, sono diventate molto ricche. Rispetto al novembre scorso, il suo valore si è molto più che dimezzato, infatti vale meno di 20 mila euro. Non si può ovviamente sapere cosa succederà fino alla fine dell’anno, ma molti sperano in un rialzo e addirittura molti esperti, pensano che ci sarà una bella chiusura di fine anno.

Chi ha acquistato Bitcoin è diventato ricco: ecco come. “Pazzesco”

Come abbiamo già detto prima, molte persone hanno creduto in questa criptò valuta fin dalla sua nascita. Hanno rischiato e ad oggi sono ricchi. Per fare un semplice esempio, nel 2010, il Bitcoin valeva solo 10 centesimi, chi ha investito 100 dollari ha avuto 1000 bitcoin. Se si pensa a quanto vale ora, già si capisce la somma di denaro che ora possiedono tutte queste persone. Ovviamente c’è da dire che molte altre, hanno comunque perso i propri averi, quindi devi essere fortunato ma soprattutto bravo a capire la situazione.