Praticamente nessun tipo di imposta o “costrizione obbligatoria” viene tollerata e pagata a cuor leggero, anche se si tratta di qualcosa considerabile economicamente “alla portata”. Il Canone Rai rappresenta proprio questo concetto, che nella maggior parte dei casi risulta essere “accettabile” economicamente parlando ma molto meno da quello puramente “concettuale”. Questo perchè per tantissime persone spendere un’importo annuo non superiore ad un centinaio di euro è comunque “strano” sopratutto se si parla della tv pubblica.

Cosa succede se non pago il canone Rai? “Attenzione”

In realtà il concetto di tassa televisiva esiste da tantissimo tempo, addirittura da prima della vera diffusione di questo elettrodomestico così diffuso anche se per molti è rappresentato ancora da qualcosa di “facoltativo”. Essendo invece un’imposta vera e propria il mancato pagamento dell’importo attuale, che è di 90 euro l’anno, scaturisce effetti analoghi al mancato pagamento di qualsiasl altra tassa dello stato.

Praticamente da sempre i governi che si sono susseguiti hanno provato a rendere la tassa televisiva più accettabile dal punto di vista concettuale ed economica, anche perchè una sua abrogazione rappresenta un’opzione non percorribile, visto che fornisce allo stato un’importante fonte di entrata ogni anno. Dal 2023 la formula attuale, che vede il canone “legato” alla bolletta elettrica e opportunamente “rateizzato” in 10 parti, ritornerà ad essere calcolato e dovrà essere saldato in un’unica soluzione, anche se non sono stati ancora ufficializzati i dettagli e le esenzioni relative.

Se non si paga il canone Rai si va incontro, come detto ad una serie di conseguenze non immediatamente “gravi”: in primis è prevista una multa dall’importo variabile, da 180 a 540 euro, ossia da 2 a 6 volte l’importo annuo, che va comunque saldato assieme alla multa. Se il pagamento non avviene in tempi ragionevoli, l’Agenzia delle Entrate inquadra il titolare del mancato pagamento come scritto a ruolo e si attiverebbe la procedura di riscossione coattiva, ossia viene calcolata e recapitata una vera e propria cartella esattoriale, con tutte le conseguenze del caso.