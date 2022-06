Ecco 5 buoni motivi per mangiare le albicocche una volta al giorno

Mangiare le albicocche durante la loro stagione fruttifera significa regalare al nostro organismo un alto contributo di vitamine. Ma se vogliamo essere più precisi sono esattamente 5 i motivi per cui le albicocche andrebbero mangiate tutti i giorni. Le albicocche sono un frutto molto nutriente e contiene oligoelementi importanti per il benessere del nostro organismo.

Sono presenti nella stagione estiva e in particolare nei mesi di giugno e luglio. Si trovano al supermercato in confezioni da circa una quindicina di frutti e hanno un prezzo non troppo elevato. Vanno tenute in frigorifero poiché tendono a maturare in fretta. Soprattutto non vanno messe vicine ad altri frutti per non accelerarne la maturazione.

Questo tipo di frutta è originaria dell’Africa del nord e del Medioriente ma ha fin da subito attecchito bene anche in Europa. E in tutti i paesi mediterranei. Hanno un gusto dolce, avvolgente e invitante. Piace molto anche ai bambini ed essendo di piccole dimensioni non apporta un alto contributo di zuccheri.

Come tutta la frutta, ovviamente, anche le albicocche vanno consumate con parsimonia. Qualora si avessero problemi di diabete o di colesterolo alto non vanno consumate più di 2 albicocche al giorno. Ma se si segue un regime di dieta equilibrata, le albicocche possono essere consumate tutti i giorni senza problemi.

5 motivi per mangiare le albicocche

Le albicocche sono uno di quei frutti che non ricevono l’attenzione che meritano. Hanno un profilo relativamente basso, non godono della stessa fama degli altri frutti come le fragole e le arance e spesso vengono trascurate al supermercato. Ma ci sono tanti ottimi motivi per aggiungere le albicocche alla nostra dieta, non da ultimo perché sono ricche di sostanze nutritive e proprietà salutari.

Insomma, c’è un motivo ben preciso se le persone di diverse culture mangiano le albicocche oramai da secoli. Questo super alimento è ricco di vitamine, minerali e altri nutrienti essenziali che lo rendono un’ottima aggiunta alla vostra dieta. Ecco 5 motivi per cui dovresti aggiungere più albicocche alla tua dieta:

1. Hanno un alto contenuto di Vitamina C, importantissima per la nostra salute. Soprattutto in estate questa vitamina tende a volatizzarsi in fretta, a causa del sudore, e quindi necessitiamo di un apporto maggiore.

2. Sono ricche di fibre degli elementi indispensabili per regolarizzare il tratto intestinale e per evitare che si formino eventuali calcoli biliari dovuti ai depositi di calcare.

3. Sono ricche di potassio, necessario per bilanciare i livelli di sodio-potassio nel sangue, ed è anche utile per combattere l’ipertensione. Il potassio si trova, inoltre, nelle verdure e nelle banane.

4. Garantiscono una protezione contro il mal d’orecchio poiché hanno proprietà antibatteriche e lenitive della mucosa orale e nasale. In estate, siamo soliti viaggiare in macchina con i finestrini aperti e questo può causare delle fastidiosi infiammazioni. Grazie alle albicocche possiamo assicurarci una protezione maggiore.

5. Le albicocche sono ricche di betacarotene (come la carota), sostanza che abbiamo bisogno di assumere durante l’inverno per contrastare il freddo intenso ma risulta ancora più utile in estate poiché protegge dai raggi del sole che possono causare tumori cutanei (melanoma). Infine, favoriscono l’abbronzatura.