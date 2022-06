Essere prevedibili risulta spesso essere considerati sia “noiosi” in quanto privi di reali sorprese nelle azioni e nelle parole ma costituisce anche una forma di affidabilità. E’ indubbio infatti che tutto dipende dal contesto, sopratutto perchè non tutti siamo prevedibili allo stesso modo. Abbiamo già esaminato il mondo femminile, nello specifico le donne più prevedibili, ora è il momento di fare lo stesso con quello maschile. Secondo molti gli uomini sono tendenzialmente più prevedibili delle donne, e secondo lo zodiaco sono sopratutto i seguenti quelli che maggiormente sono associabili a questo tratto.

Ecco gli uomini più prevedibili secondo lo zodiaco. Sono questi 3!

Cancro

E’ un uomo che semplicemente non sa come rendersi un po’ misterioso anche quando è la migliore strategia: sia dal punto di vista tempistico che nella sostanza, l’uomo Cancro è sempre se stesso con i propri pregi e difetti che sono percepibili quasi da subito per chi lo conosce.

Scorpione

Molto efficiente ed affidabile ma anche fortemente legato ad una natura prevedibile, ma anche in senso “buono” in quanto Scorpione fa esattamente quello che ci si aspetta. Solo quando è profondamente innamorato, per fare un esempio, riesce a diventare molto più imprevedibile, ma si tratta di un’eccezione.

Pesci

E’ una persona assolutamente espansiva ma quando si trova a suo agio, nella maggior parte dei casi “filtra” le proprie emozioni e reazioni. Questo però non basta a renderlo “misterioso” o imprevedibile. Pesci è un segno molto onesto da questo punto di vista ma non meno affascinante perchè rappresenta la personalità profonda.