Il termine stacanovista è piuttosto particolare ed è legato ad una corrente di pensiero correlata al modo di operare, parte della propaganda sovietica del 20° secolo, che riassume un modo di lavorare particoarlmene solerte e zelante. L’etimologia del termine proviene dal minatore sovietico Aleksej Grigór’evič Stachánov, che ideò un sistema per aumentare in modo cospicuo l’estrazione di carbone. La parola ancora oggi è più che discretamente usata da parte delle persone che sono solite lavorare in modo a dir poco solerte e “partecipato” oltre che a sottoporsi ad orari di lavoro particolarmente duri. Quali sono gli uomini stacanovisti per definizione?

Ecco gli uomini stacanovisti per definizione. Sono questi!

Scorpione

E’ un pigro nato ma allo stesso tempo riesce a scindere molto bene il dovere dal piacere. Non rappresenta la personalità “servile” che lavora sopratutto per “farsi notare” dal capo, ma lo stacanovista puro, che lo è anche se non ha una sorta di ricompensa maggiore effettiva, se non la soddisfazione scaturita.

Capricorno

Se sono eccessivamente “seri” al di fuori del contesto lavorativo, gli uomini Capricorno pur non “amando” sempre quello che fanno sono molto responsabili ed anche efficienti. Per loro non conta “lavorare tanto” ma farlo bene. Non sono particolarmente portati a lavorare in gruppo, preferendo agire da soli.

Toro

Un altro segno maschile che è uno stacanovista di natura, e non per motivazioni pratiche: Toro ama dare il meglio di se, ma allo stesso tempo è uno che ottimizza parecchio il lavoro anche altrui. Rappresenta il compagno efficiente ma non quello che appare competitivo.