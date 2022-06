La capacità di far caso ai dettagli delle situazioni rapprersenta a tratti una vera e propria dote, che conferisce la capacità a determinati segni di far caso a particolarità che sfuggono alla maggior parte delle altre persone. Lo spirito di osservazione è proprio questo, ma essere attenti ai dettagli rappresenta qualcosa di relativo anche nei contesti verbali. Questi individui sono soliti infatti notare le piccolezze logiche e i concetti nascosti nelle frasi riusendo quindi ad arrivare spesso “in anticipo”. Quali sono questi segni, “amanti” dei dettagli?

Ecco i segni zodiacali con più occhio per i dettagli. Lo sapevi?

Scorpione

E’ un meticoloso ma non lo da a vedere sempre, ma quando realmente c’è bisogno di questa dote. E’ difficile provare a nascondere un segreto, o un dettaglio ai nati sotto il segno dello Scorpione che costituiscono indubbiamente quelli sensibili ai dettagli ma che lo nascondono meglio e non lo fanno pesare.

Toro

Conoscete le persone che riescono quasi a “predire il futuro” tanto è elevata l’abilità a raccogliere le sfumature, magari anticipando il finale di un libro o di un film? Questa capacità è spesso legata al segno del Toro che ha una capacità di cocentrazione assolutamente analitica in quasi tutti i casi. Solo in amore tende ad essere un po’ meno “a fuoco” da questo punto di vista.

Vergine

Vergine è uno che “sta in fissa” con i dettagli che rappresentano qualcosa spesso di più importante del contesto generico. Quando si esamina una situazione specifica per Vergine è difficile non passare sotto la sua “lente di ingrandimento”.