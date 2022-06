Il concetto di imbarazzo può essere sviluppato da una lista interminabile di parole, atteggiamenti e azioni, magari non “sbagliate” in senso lato ma che in contesti errati, possono causare questa sgradevole sensazione che inevitabilmente causa gaffes e una sensazione che è oggi conosciuta anche con il termine inglese di cringe, ossia l’imbarazzo passivo, che sale quando assistiamo a scene che pur non conseguenti a qualche nostra azione tende a sviluppare imbarazzo. Alcune personalità sono imbarazzanti come vedremo di seguito in quasi tutti i casi, ecco quali sono i segni maggiormente associabili a questo poco invidiabile tratto.

Ecco i segni zodiacali più imbarazzanti! Attenzione!

Acquario

Rappresentano il tipico segno che sembra quasi “farlo apposta” a creare imbarazzo, pur non essendo almeno in apparenza, minimamente “toccati” da questa sensazione. Sono dei critici a prescindere, coloro che amano sfidare i giudizi altrui anche se questo si traduce spesso nel doverli giustificare anche in pubblico. L’Acquario solitamente capisce quando sta esagerando ma è fonte di imbarazzo diffuso.

Bilancia

Imbarazza gli altri perchè ama auto glorificare le proprie imprese, ecco perchè viene considerato una sorta di “sbruffone” ingiustificato e spesso non coglie (o non sembra intenzionato a farlo) i segnali di chi lo conosce e magari lo invita a limitare questa tendenza.

Capricorno

Avete presente coloro che sono causa di imbarazzo anche se non fanno niente o quasi, e non se ne rendono conto? Rappresentano il tratto caratteriale tipico del Capricorno, che non è uno che fa necessariamente gaffes a ripetizione ma tra giudizi affretati, posizioni quantomeno rivedibili e parole di troppo è causa di grande imbarazzo.