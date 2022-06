In fondo (quasi) tutti siamo desiderosi di prendere la vita un po’ più alla leggera di quanto spesso non avvenga: la spensieratezza significa proprio questo, ossia mantenere un atteggiamento leggero e tendente all’allegro, condito da un po’ di ottimismo, in tutte le situazioni. La spensieratezza viene associata sopratutto all’infanzia e alla gioventù ma inevitabilmente con il passare degli anni si va incontro alle responsabilità ed a tanti fattori che “induriscono” il carattere, in genere. In questa sede analizzeremo i segni zodiacali maschili conosciuti come i più spensierati tra gli uomini.

Gli uomini più spensierati dello zodiaco. Sai quali sono?

Pesci

Croce e delizia per Pesci è un concetto rappresentato ed evidenziato proprio dalla spensieratezza: questo segno è il sensibile per eccellenza che sia in fase attiva che passiva è sempre molto “leggero” probabilmente per paura di essere ferito o di subire qualche forma di discriminazione ed essere giudicato.

Leone

Anche se per Leone la spensieratezza spesso “è troppa” e diventa immaturità vera e propria, molto spesso la sua compagnia tende a far allentare la tensione quando questa proprietà è più utile, ad esempio nei litigi o negli scambi di opinione particolarmente accesi.

Sagittario

Peace and love è uno dei suoi motti, mai alla ricerca del conflitto quanto piuttosto del confronto pacifico, l’uomo Sagittario è un maestro nello sdrammatizzare e già solo per questa dote merita di essere citato. Inoltre è un segno assolutamente empatico e sensibile a sufficienza per capire quando è il caso di calmare gli animi con poche e misurate parole.