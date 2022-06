I gatti provano affetto per altri animali? Ecco tutta la verità

Il gatto è conosciuto come un’animale domestico più freddo e distaccato, soprattutto in confronto al cane. Ma c’è da sapere che, al contrario di ogni aspettativa, il gatto può convivere con altri animali diversi da lui. Ma prova anche lui delle emozioni? Può capitare che nella stessa casa convivano gatti con altri animali domestici oltre al cane, come uccellini, pesci, tartarughe, pappagalli, criceti. Ma ecco alcuni consigli per una convivenza serena.

Convivenza fra il gatto e gli uccelli

Non è per niente pericoloso avere in casa un gatto e un uccello in gabbia se si presta un minimo di attenzione. Ovviamente gli uccellini devono essere sempre chiusi in una gabbia e il proprietario deve stare attento nei momenti in cui pulisce la gabbietta. In genere chi possiede in casa un gatto e dei volatili sa sempre come comportarsi secondo buonsenso e previdenza, non mischiando mai predatori e prede. Ovviamente il “leone non dorme con l’agnello” così anche il gatto in natura non potrà diventare il migliore amico del canarino! Gli uccelli sanno bene che i gatti sono loro predatori e quindi potrebbero vivere in uno stato di stress, per questo è bene accertarsi che le gabbie siano sicure e che offrano riparo agli uccellini.

Convivenza fra gatto e criceto

Non è consigliabile tenere in casa un gatto con un criceto perché l’istinto predatorio del gatto è innato. Nel caso in cui sia invece inevitabile che i due animali convivano sotto lo stesso tetto è bene cercare di mettere al sicuro il criceto magari tenendolo in una stanza separata oppure in una gabbia in plexiglass. Il criceto essendo un roditore è troppo simile al topo e quindi preda ambita per qualsiasi gatto quindi la convivenza non sarà facile. Si potrebbe tentare di educare il nostro felino ad accettare la presenza del criceto in casa se abituato fin da cucciolo, anche se non si esclude che possano in futuro verificarsi spiacevoli inconvenienti a discapito del roditore.

Convivenza fra gatto e pesce rosso

Il pesce rosso con i suoi scatti e nuotate nella vasca incuriosisce e stimola il gatto che può trascorrere anche pomeriggi interi a fissare la vaschetta. È abbastanza comune che il gatto beva con estremo piacere l’acqua della vasca dei pesci così come tenti di infilare la zampetta per catturare il pesciolino, più per gioco che per caccia. Il rischio maggiore è che il gatto con il suo peso riesca a rovesciare la vasca facendo così un danno. Per questo è consigliato un acquario chiuso dove tenere il proprio pesce rosso, lontano dal nostro felino.