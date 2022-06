L’ira rappresenta una condizione umana che può essere palesata in tantissime situazioni, non a caso è tra i 7 tradizionali “vizi” o “peccati capitali”, considerato quindi un tratto estremamente negativo perchè significa, semplificando parecchio, indica la tendenza a diventare irascibili e incapaci di controllare questa sensazione che è dettata dalla rabbia e dall’irrazionalità collegata. Non esistono ragioni “comuni” in senso assoluto che possono “scatenare” l’ira, ma indubbiamente alcune persone sono più irascibili di altre. Quali sono i segni irascibili per eccellenza?

I segni più irascibili secondo lo zodiaco. Ecco quali sono!

Gemelli

Chi conosce Gemelli sa che è solito cambiare completamente e radicalmente umore in poco tempo, a volte in maniera sensata e razionale, in altri casi invece no. In tutte le occasioni tuttavia quando viene contrastato nel modo sbagliato, Gemelli manifesta una tendenza irascibile completamente illogica, che solitamente non dura a lungo, ma che fa sentire eccome gli effetti.

Toro

E irascibile ma in maniera relativamente razionale, in quanto non “scatta” così improvvisamente come potrebbe sembrare. Toro ha un grande spirito di osservazione ed è percettivo il giusto. Ma guai a toccargli la famiglia o altri elementi imprescindibili della loro esistenza: in questo caso non solo si arrabbiano in maniera evidente ma continuano anche per ore o giorni.

Cancro

E’ un segno non “cattivo” ma che è irascibile per reazione: è molto trasparente e non riesce o non vuole “limitare” le proprie reazioni emotive, e tra queste non può che esserci anche l’ira, che fa “vergognare” i rappresentanti del segno ma che è una delle sensazioni meno controllabili.