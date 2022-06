Se è sicuramente vero che esistono personalità indubbiamente umili in modo sincero, è altrettanto comrpovato che tantissime persone, seguendo un principio non dissimile, hanno la tendenza diffusa a sottovalutare le proprie capacità ma anche i propri limiti. Secondo molti in parte ciò è causato da fattori esterni in quanto gli standard “produttivi” e non solo sono sempre più alti, mentre per tanti altri è molto più importante il fattore caratteriale, che incide sulla tendenza a non sentirsi all’altezza delle situazioni. I segni zodiacali che si sottovalutano con più frequenza sono i seguenti.

I segni zodiacali che si sottovalutano, quali sono?

Gemelli

Sembra strano percepire Gemelli come “sottovalutato” da se stesso perchè la maggior parte delle persone hanno in genere un’opinione decisamente “elevata” delle capacità dei Gemelli che costituiscono il segno “intuitivo” e versatile per eccellenza. Ma anche quando riesce a “fare colpo” sugli altri semplicemente non ci fa caso.

Sagittario

Le persone nate sotto questo segno hanno la tendenza a sottovalutarsi dal punto di vista “produttivo”. Seguono un iter molto personale e sono soliti non sapersi adattare ai contesti moderni al 100 %. Questo però non significa che non risultino affidabili, anzi, sono apprezzati anche perchè hanno grande inventiva. Ma per Sagittario questa imprevedibilità è un difetto e non un pregio.

Acquario

E’ un segno conscio delle proprie capacità ma per qualche motivo, solitamente la fiducia in se stesso, sembra aver quasi “timore” nell’evidenziarle. Odia le personalità che si vantano, e proprio per non assumere questo ruolo, preferisce far agire gli altri.