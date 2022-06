Spesso le donne sono percepite, secondo varie forme di stereotipo diffuso, come più logiche e razionali, ma si tratta, per l’appunto, di una percezione che definire “generica” sarebbe anche riduttivo. Nella maggior parte dei casi infatti una personalità femminile è molto diversificata ed è difficile da definire anche da parte di chi conosce le donne molto bene. Sono infatti parecche quelle personalità femminili che sono completamente irrazionali e quindi da una parte sono attraenti dall’altra praticamente impossibili da “prevedere”. Quali sono queste donne?

Le donne più irrazionali secondo lo zodiaco sono queste 3. Le conosci?

Capricorno

Irrazionali perchè…sì. Sono quasi sempre pardone delle proprie scelte e delle rispettive conseguenze ma tutto dipende da come “girano le rotelle” in quello specifico momento. Tende ad essere irrazionale per principio, più che per reali motivazioni, ed è anche difficile capire quando lo diventa, perchè la Capricorno ha questa propensione.

Leone

Un altro segno che sembra “optare” per quando diventare irrazionali ma non è realmente possibile prevedere la causa in senso “preciso del termine”. A volte sono generose e logiche, altre volte basta poco per vederle diventare completamente chiuse in loro stesse. Idem per quanto riguarda l’aspetto sentimentale: a volte bisogna semplicemente accettare delle azioni completamente fuori dalla ragione.

Acquario

La donna Acquario cambia idea letteralmente ogni due secondi, ma non perchè risulti essere necessariamente indecisa ma principalmente perchè raramente usa la ragione e la logica per prendere decisioni. Può sembrare semplicemente umorale ma non è così semplice: anche le donne Acquario tendono ad essere molto diverse le une dalle altre.