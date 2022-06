Oroscopo domani Paolo Fox, 28 giugno 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, martedì 28 giugno 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 28 giugno: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani rischierai di andare su tutte le furie per una questione forse di lavoro. Pensa, piuttosto, che hai ancora Giove a favore, pianeta in gradi di farti vincere ogni sfida. Ma dovresti sfruttare la sua benevolenza anche se stai affrontando un problema legale, un contenzioso o un intoppo burocratico.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani finalmente passerà il nervosismo provato lunedì e potrai goderti tre giorni più tranquilli. Purtroppo, Mercurio, tuo pianeta guida, è in aspetto contrario: questo fatto ti sta suscitando una certa agitazione interiore, forse perfino un po’ di confusione mentale. Dovresti prenderti una piccola pausa, perché in questo momento sta avendo un problema che nn è dipeso da te.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani, e nei due giorni successivi. vorrai rivedere alcune tue opinioni. Occhio a possibili discussioni in amore! Stai uscendo da un periodo molto pesante durato mesi e molta tensione provata si è inevitabilmente riversata nella tua relazione. Dovresti provare a farti perdonare dal partner, dimostrandoti più presente con lui. Non arrabbiarti, se riceverai giudizi negativi e frettolosi.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani partiranno tre giornate interessanti, ricche di ispirazioni e sensazioni piacevoli, merito di Luna e Sole in buon aspetto. Anche l’amore potrebbe risvegliarsi. Non sciupare questo momento rivangando vecchie ruggini! Goditi le sorprese che arriveranno e vedrai che a luglio saranno perfino migliori!