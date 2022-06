Lo stato mette a disposizione oramai un numero importante di strumenti per calcolare la ricchezza ed il reddito delle persone, solitamente facendo riferimento all’intero nucleo familiare di appartenenza. Nuovi strumenti sono sviluppati quando necessario e quelli “vecchi” sono rimodulati e riprogrammati a seconda delle esigenze: uno di quelli più diffusi è indubbiamente l’ISEE, ossia l’indicatore della situazione economica equivalente, che serve proprio per avere una panoramica precisa in merito alla situazione economica. Nel corso degli anni è stato più volte modificato fino a raggiungere la “forma” attuale, alcuni anni fa, e costituisce uno dei requisiti “basilari” per l’ottenimento di bonus, agevolazioni e altre prestazioni economiche direttamente da parte dello stato, così come è avvenuto spesso in questi ultimi anni. Ma quali sono i documenti per richiedere l’ISEE?

Quali sono i documenti per fare l’ISEE? Ecco la risposta

L’ISEE è costituito da uno strumento che prende in considerazione non solo il reddito di ogni componente del nucleo familiare ma anche il patrimonio mobiliare e immobiliare oltre alle varie caratteristiche del nucleo familiare. Può essere ottenuto attraverso la domanda della Dichiarazione Unica Sostituiva, chiamata solitamente DSU, attraverso il portale principale dell’INPS, oppure il documento messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate conosciuto come ISEE Precompilato. Molto spesso si fa ricorso ad un Caf/Patronato per questo calcolo.

Sono necessari i seguenti documenti di tutti i componenti che compongono il nucleo familiare:

stato di famiglia;

codice fiscale dei componenti il nucleo familiare

documento d’identità

saldo contabile dei depositi bancari e postali

estratti conto con giacenza media annuale dei depositi bancari e postali al 31 dicembre del secondo anno precedente (2020 nel caso dell’Isee 2022)

eventuali titoli posseduti

dichiarazione dei redditi

Certificazione unica dei redditi

Eventuale contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato

dati patrimonio immobiliare così come risultanti da visura catastale

eventuale contratto di assicurazione sulla vita.

L’eventuale “dimenticanza” di alcuni documenti durante la pratica può comportare il blocco della stessa, con conseguente allungamento dei tempi.