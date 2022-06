La storia del gettone telefonico ha “abbracciato” quasi un secolo di storia, ed è stato largamente utilizzato per svariati decenni fino a diventare qualcosa di “non più utile” e quindi destinato ad essere materia di collezionisti e studiosi. Si tratta dei veri e propri “sostituti” delle monete, oggetti utilizzati per effettuare telefonate presso telefoni pubblici dislocati su gran parte del territorio nazionale, molto prima dello sviluppo concreto e la diffusione della telefonia mobile.

Strumenti diffusi

I gettoni possono essere considerati in un certo senso i “progenitori” delle tessere telefoniche e dei primi cellulari: la loro diffusione è iniziata in maniera costante sopratutto dopo la seconda guerra mondiale, anche se già dagli anni 30 diverse aziende statali telefoniche, dislocate in varie zone del paese, avevano concepito le prime forme di gettoni diffusi seppur in maniera limitata. Questo perchè la cabina telefonica, la prima vera forma di telefono pubblico risale ai primi anni 50. Proprio nel 1959 il gettone nel suo formato è stato unificato con la forma 3 scanalature e le 4 cifre impresse su uno dei lati. Le scanalature rappresentano una “finezza” tecnica concepita per favorire l’ingresso di questi oggetti nei telefoni pubblici, mentre le cifre, impresse su tutti i gettoni creati dal 1959 al 1980 (anno in cui la produzione generica è stata arrestata), indicano rispettivamente l’anno e il mese.

I gettoni di questo tipo sono stati utilizzati fino al 2001, anche se erano stati già dismessi in larga parte negli anni precedenti.

Quanto vale un gettone telefonico 7805? Ecco la risposta

Questo significa, per fare un esempio, che il gettone 7805 è stato coniato nel 1978 nel mese numero 5, ossia maggio. Rappresenta questa una variante molto diffusa e tutt’ora riscontrabile: questo formato è stato realizzato da 3 diverse aziende telefoniche, riconoscibili per la sigla presente su uno dei lati. I più interessanti sono quelli marchiati UT, che possono valere dai 2 ai 10 euro se perfettamente conservati, condizione non comune in quanto i gettoni venivano spesso “maltrattati”.