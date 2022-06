Come sappiamo il diabete è una malattia cronica contraddistinta dalla presenza di alti livelli di glucosio nel sangue e causata da un’alterata quantità o funzione dell’insulina. L’insulina, per chi non lo sapesse, è l’ormone, creato dal pancreas, che permette al glucosio l’ingresso nelle cellule e il suo consequenziale utilizzo come fonte energetica.

Quando questo meccanismo è alterato, il glucosio si ammucchia nel circolo sanguigno. Quasi sempre la presenza di iperglicemia non restituisce alcun sintomo né segno, per tale motivo il diabete è individuata come una malattia subdola.

Qualche volta però i sintomi compaiono quando la malattia è già presente da anni. La sintomatologia classica, nei casi acuti, è contraddistinta da stanchezza, aumento della sete incremento della diuresi perdita di peso non ricercata, a volte addirittura simultanea all’aumento dell’appetito, malessere, dolori addominali, sino ad arrivare, nei casi più gravi, a confusione mentale e perdita di coscienza.

Se hai il diabete dovresti fare queste attività: parla il medico

L’attività fisica è particolarmente importante per chi è colpito da diabete e anzi diventa una cura naturale molto potente. Uno dei consigli utili più semplici da seguire per il diabetico è quello di inserire la propria attività fisica all’interno della routine della giornata. Basta adottare soltanto delle piccole accortezze.

L’esercizio fisico dovrebbe essere fatto giornalmente, alle ore più giuste in relazione ai pasti e alla fornitura insulinica o quando è più opportuno moderare la glicemia. Così facendo, l’attività fisica aiuterà ad abbassare la glicemia e simultaneamente determinerà un effetto positivo anche sul benessere generale dell’individuo. Contribuirà anche alla protezione dalle malattie cardiovascolari.

L’allenamento è molto importante in quanto appoggia l’adattamento progressivo allo sforzo da parte del sistema circolatorio, del metabolismo e dell’apparato muscolare. Quando si cammina bisogna farlo con ritmo regolare, senza strappi o accelerazioni, respirando profondamente e correttamente mentre si cammina. È raccomandabile iniziare con 15 minuti di camminata al giorno, aumentando di 5 minuti ogni giorno, fino ad arrivare a 1 ora di cammino giornaliero.

L’ideale sarebbe farlo in un parco, in un bosco o in una zona alberata. Quando si è in grado di camminare 1 ora senza sentirsi stanchi si può provare ad incrementare il ritmo della camminata. Un buon metodo di controllo del proprio corpo è la verifica del battito cardiaco. In questo modo si terrà tutto sotto controllo e ci potrete godere la vostra sana attività.