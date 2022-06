Se trovi un ragno dietro un angolo in casa non ucciderlo: ecco perché

Quando il clima si fa più rude, i ragni partono alla ricerca di un riparo per trascorrere l’inverno. E’ dunque normale trovarli nelle nostre case. Ma la prima reazione che abbiamo vedendo questo insetto, che per molti è una visione orribile, è di trovare il primo oggetto che ci capita per schiacciarlo. Ebbene uccidere un piccolo ragnetto non è sempre la soluzione, anzi!

Fondamentale importanza nell’ecologia

I ragni serviranno pur a qualcosa, ebbene per molti questa ragione è oscura, ma in realtà i ragni sono davvero degli animali fondamentali per il nostro ecosistema. I ragni sono grandi predatori perché catturano e mangiano da quattrocento a ottocento milioni di tonnellate d’insetti l’anno, di cui alcuni sono portatori di malattie o nocivi per le piantagioni. Infatti, un ragno mangia ogni giorno l’equivalente del suo peso in insetti. Hanno quindi un ruolo primordiale nell’ecologia perché senza di essi il mondo sarebbe letteralmente invaso da mosche, moscerini, zanzare, cimici e scarafaggi. Ecco perché se se ne vede uno in casa non bisogna ucciderlo, tant’è che questi aracnidi che visitano i nostri appartamenti, spesso per trovare riparo durante l’inverno, non sono né aggressivi e né pericolosi.

Pulizia degli interni

Avere ragni in casa è segno di un interno sano e pulito. Infatti, loro fuggono i luoghi troppo caldi e umidi e preferiscono istallarsi in posti aerati e poco inquinati. Hanno il senso del comfort insomma! Tra l’altro, gli insetti e gli acari vengono tenuti a distanza grazie a loro. Invece, se la vostra abitazione è sporca e polverosa, il numero di ragni rischia di diminuire rapidamente. E’ dunque importante mantenere al meglio il proprio interno casa pulito al fine di lasciar “lavorare” i ragni che hanno scelto il vostro domicilio.

Perché entrano in casa

I ragni si avvicinano alle case soprattutto in momenti particolari, e cioè quando le condizioni atmosferiche esterne sono per loro sfavorevoli, ragion per cui vengono a cercare riparo nelle nostre stanze. E in particolare negli angoli più nascosti e più impensabili, dove possono sentirsi protetti e al sicuro. Depongono le uova sulle ragnatele e generano altri ragni che già appena nati creano nuove ragnatele. Il continuo proliferarsi di questi animali rende poco piacevole la vista delle pareti interne della casa.

Come allontanarli

Un rimedio immediato potrebbe essere quello di inserire delle zanzariere e prestare attenzione a tutti i luoghi possibili di accesso. Se la tua casa è davvero molto piena di ragni il perché potrebbe essere la presenza massiccia di altri insetti che ingolosiscono e attirano i ragni. Nel qual caso dai una bella ripulita alla casa, elimina vecchie cianfrusaglie, giornali e vestiti vecchi. Non c’è pulizia di fino che non sia efficace contro gli ospiti indesiderati.