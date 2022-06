Essere considerati rozzi indica praticamente un atteggiamento generale, che può essere evidenziato da parole, modo di esporsi e agire che è il contrario del raffinato e delicato, quindi molto spigoloso, diretto e “poco raffinato”. Si può essere rozzi per vari motivi, spesso a causa di un carattere poco smussato e troppo “quadrato” ma anche a causa di ragioni più profonde, legate all’educazione in senso stretto. Anche se la maggior parte degli adulti provano a “limitare” il proprio lato “rozzo”, alcuni segni vi restano e sono indubbiamente rozzi anche da “grandi”.

Attenzione, ecco i segni più rozzi secondo lo zodiaco!

Leone

E’ rozzo nei modi, ma non nell’apparire: Leone è un segno che è, molto spesso, molta apparenza e poca sostanza, ed è proprio questo ad essere uno dei difetti più accomunabili al segno. Si prodiga tantissimo a dare l’impressione di essere simpatico e affidabile ma nel concreto è molto “ruvido” nel modo di pensare e di agire.

Ariete

Rozzo? Sicuramente, ma la personalità Ariete non è quasi mai daccordo con questa definizione che reputa, il più delle volte, quasi offensiva. La sua non viene percepita come una mancanza di garbo ma di una forma mentis legata ad una personalità impulsiva e concreta. Sicuramente è così ma se lo pensano in tanti, forse potrebbe essere vero.

Acquario

Acquario invece conosce la propria natura e per questo quando può si prodiga molto per non apparire troppo “duro” e spigoloso. Però basta poco per evidenziare un’indole molto “o bianco o nero”, che sembra tagliata con l’accetta. Acquario fa fatica ad “addolcirsi”.