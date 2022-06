Molte persone, cercano il detersivo perfetto anche online, dato che è importante informarsi su determinati prodotti. Online infatti si trova tutto ciò che si cerca, anche le classifiche dei peggiori o dei migliori detersivi in circolazione. Lavare i capi bianchi soprattutto, è abbastanza complicato, dato che si possono macchiare facilmente, possono diventare gialli con un detersivo o un lavaggio sbagliato. Andiamo ora a vedere la lista dei detersivi migliori, quelli più usati e magari anche quelli più economici ma che funzionano bene.

Capi profumati e bianchi: ecco i 3 detersivi migliori per risultati visibili

Al primo posto sicuramente troviamo Spuma di Sciampagna Ecoricarica Detersivo. Innanzitutto dobbiamo valutare il prezzo, cioè 3-4 euro, quindi è un prodotto economico ma molto efficiente.

Questo secondo la nostra opinione è il migliore, soprattutto per qualità-prezzo. E ha come punteggio 100. C’è da dire che è anche molto economico spetto alla media ed è super efficiente.

Uno degli ottimi motivi per comprare questo prodotto è sicuramente la nuova formula più concentrata e più efficace. È comunque un detersivo liquido igienizzante per lavatrice e ha anche un’azione anti grigio, sia per bianchi che per i colorati brillanti. Inoltre è dermatologicamente testato ed è 100% prodotto italiano.

Abbiamo poi Felce Azzurra – Detersivo Liquido. Il costo è di 3-4 euro, cioè molto economico e adatto a tutti. Questo detersivo ha un voto di 93 punti, ottimo voto diremo.

Felce Azzurra, è ottima perché ha nuova formula concentrata ricca di enzimi ma anche con l’aggiunta di Sapone di Aleppo. Quindi aiuta ad igienizzare a fondo i capi, sgrassare ed eliminare lo sporco anche a basse temperature. Inoltre, aiuta a proteggere i tessuti e rinnovare i colori.

Per finire, troviamo lo Spuma di Sciampagna Detersivo Lavatrice. Come sempre, dobbiamo innanzitutto valutare il prezzo e anche la qualità. Questo prodotto costa dai 5-7 euro ed ha un ottimo rapporto qualità prezzo. Il detersivo ha un voto di 98 punti anche se è un po’ più costoso, li vale tutti. È un detersivo liquido per lavatrice ideale per capi bianchi e colorati.

Questi sono i detersivi migliori in circolazione, da usare per i capi bianchi per averli sempre come nuovi e non farli ingiallire.