In estate sicuramente, molte persone cercando qualche alternativa per svagare, rilassarsi e magari fare qualche giorno di mare in qualche località turistica. La villeggiatura è una cosa molto diffusa nel nostro paese, che però si è dovuta un po’ fermare anche a causa del coronavirus. Con la ripresa di tutte le attività però, sono aumentati anche i prezzi e per molte persone è diventato difficile andare in vacanza. Alcuni ci rinunciano, altri preferiscono diminuire i giorni, mentre altro cercano offerte convenienti. Proprio in questo periodo si sta riparlando delle case a 1 euro, sicuramente un piacevole acquisto da fare. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico

Case a 1 euro per trascorrere le vacanze: ecco come scovarle

Anche se può sembrare strano, case ad 1 euro esistono davvero. L’euro è sicuramente una cosa simbolica e i paesi lo fanno anche per riqualificazione, così da ricostruzione delle case ormai abbandonate. Il primo paese a fare questa cosa, fu Salemi, circa 10 anni fa ma poi furono parecchi i paesi che si accodarono. Infatti sono moltissimi i paesi che hanno aderito, i principali si trovano al sud e sono dei piccoli borghi che ormai stanno scomparendo. Tra questi paesi, per citarne alcuni troviamo Maida a Catanzaro, Cinquefrondi a Reggio Calabria, Montresta in provincia di Oristano, Romana e Nulvi a Sassari, Castiglione di Sicilia in provincia di Catania, Leonforte ad Enna, Salemi a Trapani, Troina a Enna, Canicattì in provincia di Agrigento, Augusta a Siracusa.

Vendere la casa al prezzo simbolico di 1 euro fa sicuramente smuovere l’economia, dato che si la casa è venduta ad 1 euro, ma comunque ci sono delle regole da seguire, ad esempio un periodo limitato per ricostruirla o una polizza precisa. In questo caso va ad aumentare l’economia ma anche la popolazione. Non vi resta che scegliere il luogo ideale per le vostre prossime vacanze.