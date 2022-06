Che differenza c’è fra i gechi e le lucertole: ecco la verità

Gechi e lucertole all’apparenza sembrano due rettili molto simili ma entrambi hanno caratteristiche che rendono originali l’uno e l’altro. Non bisogna badare solo alle caratteristiche fisiche ma anche alle diverse abitudini, agli ambienti naturali di origine e tutte quelle curiosità che rendono particolare le lucertole e i gechi.

Punti in comune

Partiamo dal presupposto fondamentale che accomuna questi due tipi di rettili è la loro comune origine: il geco è una lucertola, quindi è ovvio che abbia ereditato dalla ‘famiglia’ delle particolari caratteristiche fisiche, sebbene si differenzi in alcuni aspetti fondamentali. Entrambi sono docili e non sono pericolosi per l’uomo. Entrambi i rettili sono eterotermi, ovvero non in grado di mantenere costante la loro temperatura corporea quando quella esterna cambia. Inoltre, sia la lucertola che il geco possono sopravvivere anche quando la coda viene staccata dal resto del corpo.

Differenze principali: gli occhi

I gechi non hanno le palpebre, ma al loro posto hanno una membrana, che provvedono da soli a pulire passandoci sopra la lingua. Inoltre la forma dei loro occhi è molto particolare: le fessure da cui spuntano i bulbi oculari si schiudono in verticale. Solo un tipo, il geco leopardo in particolare, ha le palpebre mobili. Le lucertole, invece, sono tutte dotate di palpebre. Inoltre il geco ha sì una pelle squamosa come le lucertole, ma di un colore molto più vivace rispetto a quella degli altri rettili, e l’effetto traslucido è dovuto alle scaglie di perline sulla sua superficie.

Differenze principali: le loro abitudini

Ai gechi piace arrampicarsi sui muri esterni delle case o sugli alberi, poiché è lì che si nascondono gli insetti, il loro cibo preferito. Amano uscire di notte ed evitano la luce del giorno. Per quanto concerne la riproduzione invece la femmina della specie depone una o due uova dal guscio morbido. Le lucertole invece sono rettili diurni e adorano stare al sole, tanto è vero che coloro che amano la tintarella vengono paragonati a questi rettili. Inoltre queste si dividono in ovipare e ovovivipare: nel primo caso depongono le uova in buche scavate nel terreno, nel secondo invece le uova sono covate all’interno del ventre materno per poi partorire i piccoli.

Differenze principali: come si arrampicano

I gechi possono non solo camminare sulle pareti di case e alberi servendosi delle loro ventose, ma addirittura riescono a non cadere pur stando a testa in giù, quindi sotto i soffitti. Anche il geco leopardo, privo di questi cuscinetti sotto le zampe, ha in realtà dei lunghi artigli che svolgono la medesima funzione. Come il geco leopardo le lucertole hanno artigli che le aiutano a superare staccionate, muri e rocce.

Differenze di significato

La facilità con la quale i gechi entrano nelle case degli umani e si cibano di insetti fastidiosi, li ha resi ben visti e voluti, ma soprattutto ricercati agli occhi dell’uomo. Chi ne avvista uno si deve considerare fortunato! In realtà anche le lucertole hanno una connotazione positiva, provata dalle testimonianze che ritroviamo in pittura: esse hanno la capacità di mostrare la ‘strada giusta’. Essendo animali a sangue freddo non si lasciano coinvolgere dal fuoco del peccato e dei vizi, quindi hanno la funzione di redimere donne e uomini e mostrare la via della virtù.