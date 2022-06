Con quali animali i gatti possono andare d’accordo? Ecco lo studio

Negli ultimi anni abbiamo assistito a famiglie allargate di cani, gatti, furetti, conigli e roditori vari, ma la convivenza tra specie diverse è possibile? Il gatto è un felino, non ha istinti sociali come il cane, non rispetta severe gerarchie di branco ed è un grande cacciatore di roditori e volatili. Ma cerchiamo di capire con chi il gatto può andare d’accordo.

Il gatto con la tartaruga

In genere le tartarughe di terra non sono considerate in pericolo se a contatto con un gatto. Riescono benissimo a proteggersi infilandosi nel loro guscio. I gatti ovviamente non perderanno l’occasione per correre dietro a questi esseri misteriosi. Inoltre il tuo felino proteggerà, anche se inconsapevolmente, la tartaruga da altri predatori pericolosi come i topi. Il discorso prende una piega diversa per le tartarughe d’acqua. Vedendo il loro movimento il gatto potrebbe infilare direttamente la zampa nella vasca, magari mordere il carapace creando comunque danni alla povera tartaruga che diventa così ignara preda.

Il gatto con il furetto

La convivenza tra gatto e furetto sotto lo stesso tetto di casa in genere non crea molti problemi. A seconda del carattere del singolo individuo, si può instaurare un rapporto di tolleranza o di amicizia. Il furetto è un animale molto vivace e giocherellone, e capita che il furetto salti addosso al gatto per giocare. Ricordate che occorre sempre fare attenzione durante i primi incontri perché, anche se il gatto in genere non attacca il furetto, con le unghie può ferire il furetto.

Il gatto con il coniglio

Il comportamento del gatto può variare molto però se incontra un coniglio al di fuori dell’ambito domestico, il tal caso potrebbe tentare di cacciarlo. Convivendo sotto lo stesso tetto, soprattutto se abituati fin da cuccioli , i gatti riescono a tollerare bene il rapporto con il coniglio. In genere è il coniglio a stabilire da subito l’ordine gerarchico all’interno della casa essendo un animale sociale, differentemente dal gatto, noto animale solitario. Se il gatto scappa e il coniglio lo rincorre i ruoli sono stabiliti e non ci saranno problemi in futuro. Per il gatto il coniglio non è una preda ma è un essere peloso non ben identificato, da non temere.

Il gatto e il cane

Secondo l’esperienza di molti è infatti possibile far convivere felicemente un cane e un gatto nella stessa casa, anzi ci sono moltissimi esempi di come, tra i due, possa nascere una grande amicizia. Tutto ciò sarà possibile solo se i due animali convivono fin da cuccioli. Questa situazione, infatti, è vantaggiosa perché in tal modo imparerebbero da subito le differenze di linguaggio tra le due razze e, di conseguenza, a comprendersi a vicenda e poter quindi condividere gli spazi domestici senza alcun problema. Gli esperti spiegano infatti che i cuccioli, non avendo ancora maturato esperienza con altri animali, non hanno impressa nella mente l’immagine del “cane nemico” o del “gatto nemico” e possono, quindi, accettarsi a vicenda senza problemi.