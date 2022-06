Il caos è la definizione, in tutti i casi, dell’assenza di ordine e organizzazione: costituisce uno status vero e proprio, qualcosa di molto più “ampio” rispetto al tradizionale “disordine”. Si può essere caotici anche se ordinati in quanto rappresenta la confusione più che il disordine. Le personalità caotiche sono quelle apparentemente mai in controllo della propria vita oppure coloro che assumono modi di fare che non fanno “capire niente” all’interlocutore quando si tratta di esprimere un concetto. Ecco i segni caotici per definizione.

Conosci i segni più caotici, secondo lo zodiaco? Sono questi 3!

Sagittario

Chi considera Sagittario disordinato non va molto lontano dalla realtà, anche se i diretti interessati si considerano più che altro “ordinati in modo non convenzionale”. Questo concetto diventa caos vero e proprio se si prende in considerazione il comportamento e la comunicazione che appare “poco raffinata”. Anche un concetto semplice diventa quasi impossibile da capire da subito.

Cancro

Il caotico incontrollato e incontrollabile. E’ uno dei più emotivi e oltre ad essere disordinati oppure al contrario, dei maniaci dell’ordine, tendono ad “impappinarsi” quando parlano se sono nervosi e ad apparire goffi e sbadati se sotto pressione. Cancro rappresenta una forma di genuinità che però diventa difficile da decifrare.

Ariete

E’ sempre portato al conseguimento dei propri obiettivi, in ogni caso, ma comprendere la propria logica appare qualcosa di estremamente stancante per i nati sotto questo segno. La verità è che Ariete è un segno logico ma che sembra fare confusione apposta, forse per non “farsi capire” fino in fondo.